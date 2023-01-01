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بلينكن يؤكد لكوهين التزام واشنطن بحل الدولتين

الإثنين 02 يناير 2023 07:26 م / بتوقيت القدس +2GMT
بلينكن يؤكد لكوهين التزام واشنطن بحل الدولتين



واشنطن/سما/

قالت وزارة الخارجية الأميركية، في بيان، إن وزير الخارجية الأميركي أنتوني بليكن أكد خلال المحادثة مع نظيره الإسرائيلي إيلي كوهين "التزام الولايات المتحدة الراسخ بالشراكة الأميركية - الإسرائيلية وأمن إسرائيل".

وأضافت أن الاثنين ناقشا "الجهود الأميركية المستمرة لتعزيز المصالح المشتركة مثل تعزيز اندماج إسرائيل الإقليمي (في إشارة إلى جهود الدفع بعملية التطبيع بين إسرائيل ودول المنطقة)، بما في ذلك من خلال منتدى النقب".

وذكرت الخارجية الأميركية أن بلينكن ناقش مع كوهين "معالجة التحديات المشتركة ، بما في ذلك التهديد من إيران ؛ وتعزيز القيم التي كانت في صميم العلاقات الثنائية منذ عقود".

وأضافت أن بلينكن "شدد على استمرار التزام الولايات المتحدة بحل الدولتين ومعارضة السياسات التي تعرض إمكانية تطبيقه للخطر".

#واشنطن #انتوني بلينكين

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