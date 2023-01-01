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بعد تحقيق 5 ساعات- الاحتلال يفرح عن خطيب الأقصى

الإثنين 02 يناير 2023 07:12 م / بتوقيت القدس +2GMT
بعد تحقيق 5 ساعات- الاحتلال يفرح عن خطيب الأقصى



القدس المحتلة/سما/

أفرجت مخابرات الاحتلال، مساء اليوم، عن رئيس الهئية الإسلامية العليا وخطيب المسجد الأقصى المبارك، الشيخ عكرمة صبري، بعد التحقيق معه عدة ساعات في مركز شرطة "المسكوبية".

وأوضح الشيخ عكرمة صبري أن التحقيق استمر معه عدة ساعات بتهمة "تأييد العمليات الاستشهادية، والتحريض على العنف".

وقال:" الشيخ صبري أن المخابرات عرضت تسجيلات لزيارتي لبعض منازل الشهداء الفلسطينيين، معتبرة ذلك هو "تحريض وتأييد للعمليات"، إلا انه أكد أنها تهم باطلة ولا أساس لها، ولم يعلن أي تأييد لأي عملية.

وقال الشيخ خلال التحقيق الذي استمر معه 5 ساعات" ندعو للشهداء من الناحية الشرعية، والشهيد له منزلة عند الله، والملائكة تزفه، هذه الناحية الدينية ولا نخالفها ولا نناقشها"


واقتحمت مخابرات الاحتلال منزل الشيخ صبري في حي الصوانة واستدعته للتحقيق الفوري.

#عكرمة صبري

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