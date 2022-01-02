البطش: جنين ستبقى عنواناً للمرحلة

غزة/سما/

أكد خالد البطش عضو المكتب السياسي لحركة الجهاد الإسلامي اليوم الاثنين 2/1/2022 ، أن جنين يوماً بعد يوم تثبت مجدداً أنها تقدم نموذجا باعثاً للمقاومة أمام كافة العراقيل، موجهاً التحية لجنين وكتيبة جنين ولكافة الشهداء التي سالت دماؤهم دفعاً عن أرض الوطن.

وبين البطش خلال تصريحات لإذاعة صوت القدس: أن الاحتلال يريد أن يكسر إرادة الشعب الفلسطيني من خلال جنين وكتيبة جنين كونها عممت حالة مقاومة شاملة بعد 20 عاماً وما يجري لن ينال من صمود المقاومين.

وشدد البطش على أن الاحتلال أراد ن يضرب هذه المقاومة " كتيبة جنين" وباقي الكتائب العاملة في فلسطين حتى يستفرد بأبناء شعبنا، معتبراً أن الاستهداف لن يفت من عضد المقاومة في الضفة .

واعتبر أن التمترس خلف المقاومة هي الطريق الوحيد للتصدي لحكومة التطرف ما رأيناه من استبسال من قبل المقاومة لمحاولة منع هدم منزلي آل عابد رسالة أن شعبنا لن يستسلم وتأكيداً على خيار المقاومة، مشدداً على أن جنين ستبقى رمزا للعطاء وعنوانا للمرحلة والجهاد والمقاومة.

وبشأن تهديدات "بن غفير" لاقتحام الأقصى ، قال البطش:" بن غفير وسموتريتش وغيرهم من عصابات التطرف يقدمون دليلاً واضحاً على سخريتهم من المشاعر الإسلامية ويصفعون المطبعين جميعهم عندما تداس المقدسات الإسلامية".

وتابع" نحن أرض محتلة وعلينا نواجه هذه الخطوات بقوة وضراوة ، موجهاً التحية لكافة المرابطين والمرابطات المدافعين عن المسجد الأقصى والذي يعتبر وحده غير كافي كونه بحاجة أن يكون هناك موقف عربي وإسلامي داعم للقدس لوقف الاعتداءات .

أما على صعيد المقاومة، فأوضح أن المقاومة التي أصبحت تتعالى وتتطور يوما بعد يوم قادرة على الرد على اعتداءات الاحتلال ، وهي من تعرف كيف ترد على المحتلين حيث أصحبت غير مكتوفة الأيدي ورصاصاتها تصل أينما وجد المحتل وسترد آجلاً أو عاجلاً ، مجدداً دعوته للمقاومة بأشغال العدو عن القدس وضربه في كل مكان حتى يتوقف التغول الصهيوني .