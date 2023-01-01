الجهاد الإسلامي: تهديدات "بن غفير" باقتحام الأقصى إعلان حرب

غزة/سما/

أكد القيادي في حركة الجهاد الإسلامي داود شهاب اليوم الاثنين 2/1/2023 ، أن تهديدات المتطرف "بن غفير" باقتحام المسجد الأقصى إعلان حرب عنوانها استهداف المسجد الأقصى والمقدسات من خلال تنفيذ مخططاتها التي لم تستطع الحكومات السابقة تنفيذها.

وقال شهاب خلال تصريحات لصوت القدس أن بن غفير لا يمثل نفسه إنما يمثل حكومة فاشية تعلن بشكل واضح حربها على شعبنا الفلسطيني.

واعتبر أن ما يحدث سيفجر الأوضاع مجدداً وسيفتح الباب على مصراعيه أمام مواجهة وانتفاضة مفتوحة مع العدو الصهيوني ، معتبراً أن ذلك يستوجب على الكل الفلسطيني التصدي والاصطفاف حول خندق المقاومة لمواجهة الإرهاب العنصري.

ودعا كل من يستطيع التوجه إلى المسجد الأقصى, أن يتوجه للأقصى وعدم السماح لبن غفير الاستفراد بالمسجد.

ويشار إلى أن "إيتمار بن غفير" أبلغ شرطة الاحتلال عزمه اقتحام المسجد الأقصى يقتحم يوم الثلاثاء المقبل بصفته الرسمية كوزير أمن قومي، موضحةً أنه أبلغ الشرطة بأن اقتحامه للأقصى يتطلب استعدادات متزايدة منها ليمر بهدوء.