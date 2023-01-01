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وزارة الأسرى بغزّة تُعقب على قرار محكمة الاحتلال بحق الأسير أحمد مناصرة

الإثنين 02 يناير 2023 06:28 م / بتوقيت القدس +2GMT
وزارة الأسرى بغزّة تُعقب على قرار محكمة الاحتلال بحق الأسير أحمد مناصرة



غزة/سما/

عقبت وزارة الأسرى والمحررين بغزّة، اليوم الإثنين، على قرار محكمة الاحتلال العليا رفض طلب استئناف الإفراج عن الأسير المقدسي المريض أحمد مناصرة.

وقالت الوزارة في بيانٍ صدر عنها: "قرار المحكمة يؤكّد تجرد محاكم الاحتلال وإدارة سجونه من كل القيم والمبادئ الإنسانية، وإمعان في الجريمة المرتكبة بحقه".

وتابعت: "ما يحدث مع مناصرة هو ذاته المشهد الذي تعرض له الأسير الشهيد ناصر أبو حميد، ما يعني أن سياسة الإهمال الطبي والتآمر الذي تمارسه محاكم الاحتلال منهجية مخططة ومدروسة وتُنفذ بكل دقة وعناية، لقتل الأسير الفلسطيني بشكل متعمد وبطيء".

 

وأكّدت على أنّ الموقف الذي تتخذه المؤسسات الدولية الحقوقية والإنسانية من صمت وتخاذل يُعد عاملًا مشجعًا للاحتلال، وهو بمثابة ضوء أخضر للاستمرار في هذه الجرائم ضد الأسرى وتصاعدها بشكل خطير.

#وزارة الاسرى بغزة

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