حكومة نتنياهو: سنتحدث بشكل أقل علانية عن الأزمة الأوكرانية

القدس المحتلة/سما/

أعلن وزير الخارجية الإسرائيلي، إيلي كوهين، أن الحكومة الجديدة بقيادة بنيامين نتنياهو، ستحدّ من الحديث بعلانية عن الأزمة الأوكرانية، وأنه بصدد إجراء محادثات مع نظيره الروسي.

وقال كوهين: "على صعيد العلاقات بين روسيا وأوكرانيا، سنفعل شيئا واحدا بالتأكيد.، وهو أننا سنتحدث بشكل أقل علانية عنها".

ورفض التعليق على طلب كييف تزويد تل أبيب لها بالأسلحة، لكنه أشار إلى أن إسرائيل ستواصل مساعدة أوكرانيا إنسانيا.

ولفت إلى أنه سيتحدث مع نظيره الروسي سيرغي لافروف في الـ3 من يناير الجاري، حسب صحيفة "تايمز أوف إسرائيل".