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إصابات إثر اعتداء الاحتلال على جنازة في بيت أمر

الإثنين 02 يناير 2023 05:29 م / بتوقيت القدس +2GMT
إصابات إثر اعتداء الاحتلال على جنازة في بيت أمر



الخليل/سما/

 أصيب عدد من المواطنين بالاختناق، اليوم الإثنين، جراء اعتداء قوات الاحتلال الإسرائيلي على جنازة في بلدة بيت أمر، شمال الخليل.

وقال الناشط الإعلامي في بيت أمر محمد عوض، لــ"وفا"، إن جنود الاحتلال منعوا المشيعين من المرور عبر مدخل البلدة الرئيسي وأغلقوا البوابة الحديدية المقامة عليه، وأطلقوا قنابل الصوت والغاز المسيل للدموع صوبهم، ما أدى لإصابة العشرات بحالات اختناق.

 يذكر أن قوات الاحتلال كثفت في الآونة الأخيرة من اعتداءاتها على أهالي البلدة، كما تحاول منع الجنازات من الوصول إلى المقبرة المحاذية للشارع الرئيسي.

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