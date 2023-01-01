  1. الرئيسية
  2. شؤون عربية ودولية

البرلمان العربي يدين تصعيد الحكومة الإسرائيلية الجديدة للاستيطان في الضفة

الإثنين 02 يناير 2023 04:55 م / بتوقيت القدس +2GMT
البرلمان العربي يدين تصعيد الحكومة الإسرائيلية الجديدة للاستيطان في الضفة



القاهرة/سما/

 أدان البرلمان العربي محاولات حكومة الاحتلال الإسرائيلي الجديدة تصعيد الاستيطان في الضفة الغربية بما فيها مدينة القدس، واعتبر أن هذه الممارسات تمثل تحديا سافرا لقوانين المجتمع الدولي، محذرا من خطورة تداعياتها ما ينذر بالمزيد من موجات العنف، وتفجير الأوضاع  في المنطقة.

وطالب البرلمان العربي، في بيان له، اليوم الإثنين، الأمم المتحدة والمجتمع الدولي، بالتحرك الفوري والعاجل لإيقاف المخططات الاستيطانية للحكومة الإسرائيلية، خاصة التصعيد الاستيطاني بمدينة القدس المحتلة، في محاولة لتغيير المعالم الجغرافية والتاريخية للمدينة بهدف تهويدها، والانتهاكات المستمرة لحرمة المسجد الأقصى المبارك.

كما دعا المجتمع الدولي إلى التخلي عن الصمت والتصدي لهذه الجرائم العنصرية، وتفعيل آليات القانون الدولي والقانون الدولي الإنساني، ومساءلة مرتكبي هذه الجرائم تحقيقاً للعدالة وإنصافاً للشعب الفلسطيني الذي تمارس بحقه كل جرائم الحرب والجرائم ضد الإنسانية، وتنزع أرضه وتهدم منازله عنوة على مرأى ومسمع من العالم أجمع.

وشدد البرلمان العربي على ضرورة إجبار القوة القائمة بالاحتلال على الانصياع لإرادة السلام الدولية، من خلال الانخراط في عملية سلام ومفاوضات حقيقية تفضي ضمن سقف زمني محدد لإنهاء الاحتلال وفقا لمرجعيات السلام الدولية ومبادرة السلام العربية وقرارات الأمم المتحدة.

#البرلمان العربي

الأكثر قراءة اليوم

هل قصد ملك الأردن الاستعداد للحرب وهو يحذر الإسرائيليين؟

في رسالة مباشرة لـ"إسرائيل".. الإعلام الحربي لحزب الله ينشر فيديو: "قسماً قادرون.. سنعبر"

رسالة عميد الأسرى كريم يونس قبل أيام من معانقته الحرية

بايدن يبعث برسالة لنتنياهو ويحذر حكومته من "تجاوز الخطوط الحمراء"

أسعار المحروقات في قطاع غزة لشهر 01/2023

حزب الله ينفي تقارير اسرائيلية ويوضح حقيقة مرض السيد نصر الله

أسعار صرف العملات

الأخبار الرئيسية

صحيفة: الجهاد الإسلامي تقترح مبادرة نضاليّة "مُربكة" تخلط الأوراق

واللا العبري: قرار الأمم المتحدة الأخير سيكون ثقلًا على رقبة "إسرائيل" وحكومتها

undefined

وزير خارجية "إسرائيل" يكشف حجم التجارة مع الدول العربية في 2022

4a22fc6a19174b99f9a4aab6797d6316

سموتريتش يهاجم لابيد لاعتراضه على نية بن غفير اقتحام الأقصى

عضو كنيست اسرائيلي : بن غفير يريد إشعال المنطقة

اعلان سما رسائل
الاتصالات الفلسطينية
اعلان عائم