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وزير خارجية "إسرائيل" يكشف حجم التجارة مع الدول العربية في 2022

الإثنين 02 يناير 2023 04:10 م / بتوقيت القدس +2GMT
وزير خارجية "إسرائيل" يكشف حجم التجارة مع الدول العربية في 2022



القدس المحتلة/سما/

قال وزير الخارجية الإسرائيلي الجديد، إيلي كوهين، إن اتفاقيات إبراهيم غيرت وجه الشرق الأوسط بشكل كبير، مشيرا إلى أن حجم التجارة بين "إسرائيل" والدول العربية التي وقعت معها هذه الاتفاقيات كسر حاجز الـ 10 مليارات شيكل في عام 2022 وحده.


وكان كوهين يتحدث في أول اجتماع عمل مع طاقم وزارته، اليوم الاثنين، عن محددات السياسة الخارجية لإسرائيل، وفق ما نقلته صحيفة "يديعوت أحرونوت" العبرية.


وبرعاية الرئيس الامريكي السابق دونالد ترامب، وقعت إسرائيل في 14 سبتمبر/أيلول 2020، مع كل من الإمارات والبحرين اتفاقيات لتطبيع العلاقات أُطلق عليها "اتفاقيات إبراهيم" ثم انضمت إليها المغرب والسودان أواخر العام نفسه.


وقال وزير الخارجية الإسرائيلي الجديد المنتمي لحزب الليكود بقيادة رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو "اتفاقيات إبراهيم غيرت وجه الشرق الأوسط بشكل كبير".

وأضاف "في العام الماضي فقط، تجاوز حجم التجارة بين إسرائيل ودول اتفاقيات إبراهيم حاجز الـ10 مليار شيكل (2.85 مليارات دولار).


وكشف كوهين أنه "من المقرر الأسبوع المقبل عقد اجتماع عمل للرؤساء التنفيذيين لوزارات الخارجية (الإسرائيلية والإماراتية) في أبو ظبي استعدادًا لقمة أخرى لوزراء الخارجية المزمع عقدها في المغرب في مارس (آذار) المقبل".


ومضى بقوله: "في ضوء مساهمة اتفاقيات إبراهيم الهائلة للدول المشاركة بها، فإن توسيع الاتفاقيات إلى دول إضافية ليس مسألة ما إذا كان ذلك سيحدث، بل متى".


والخميس الماضي، أدت الحكومة الإسرائيلية التي شكلها نتنياهو اليمين الدستورية في الكنيست، بعد الانتخابات التي شهدتها إسرائيل مطلع نوفمبر/تشرين الثاني الماضي.
ويقود زعيم حزب الليكود نتنياهو (73 عاما) إسرائيل على رأس ائتلاف حكومي يضم أحزابا من أقصى اليمين، وسط مخاوف من نهجها فيما يتعلق بملفات عدة لاسيما الاستيطان بالضفة الغربية المحتلة ومن ضمنها القدس والأقلية العربية في إسرائيل.

#الدول العربية #ايلي كوهين

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