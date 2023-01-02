سموتريتش يهاجم لابيد لاعتراضه على نية بن غفير اقتحام الأقصى

القدس المحتلة/سما/

هاجم وزير المالية الإسرائيلي الجديد بتسلئيل سموتريتش، رئيس المعارضة يائير لابيد بسبب اعتراض الأخير على نية وزير الأمن القومي ايتمار بن غفير باقتحام المسجد الأقصى.

ونقلت قناة كان العبرية مساء اليوم عن سموتريتش قوله: "هذا الشخص (لابيد) جُن، إنه يكذب ويحرض ويشوه السمعة .

وأضاف: إن الوصول "لجبل الهيكل" هو جزء من الوضع الراهن في المكان ويجب أن يستمر - كل هذه المحاولات للترهيب لا أساس لها على الإطلاق.

يذكر أن لابيد قال بأن اقتحام بن غفير استفزاز سيؤدي إلى عنف ما سيعرض أرواح المستوطنين للخطر، وطالب بمنعه.

وقال لابيد: "على الرغم من ضعف نتنياهو في حكومته، إلا أنه يجب أن يضع حدا لـ بن غفير ويمنعه من اقتحام الأقصى ،جاء ذلك وفق ما أوردت القناة 12 العبرية.

و أضاف لابيد: "الاقتحام سيعرض الكثيرين للخطر وسيؤدي إلى وفيات ، مشيرا الى أن قادة المؤسسة الأمنية قدروا أن هذه الخطوة قد تكون خطيرة وتؤدي إلى التصعيد.

وتابع: "سينظر العالم كله إلى هذا على أنه انتهاك للوضع الراهن - هذا خطر غير ضروري.