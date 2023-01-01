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الاحتلال يسلم 12 اخطاراً بوقف العمل في منازل ومنشآت غرب سلفيت

الإثنين 02 يناير 2023 03:37 م / بتوقيت القدس +2GMT
الاحتلال يسلم 12 اخطاراً بوقف العمل في منازل ومنشآت غرب سلفيت



سلفيت/سما/

سلمت قوات الاحتلال، اليوم الاثنين، 12 إخطاراً بوقف العمل والبناء في منازل ومنشآت في المنطقة الغربية من بلدة دير بلوط غرب سلفيت.


وقال رئيس بلدية دير بلوط، سمير يوسف، بأن قوات الاحتلال اقتحمت البلدة وسلمت إخطارات بوقف العمل والبناء في المنطقة الغربية وتعرف بمنطقة "النشر"، ويشمل ذلك تسعة منازل منها منزل قيد الإنشاء، وكذلك صالة افراح، وبركسا لتربية الابقار، واخطارا باخلاء مكب للنفايات، بحجة أن المنطقة مصنفة "ج" .


بدوره، قال محافظ سلفيت اللواء عبد الله كميل ان ما تقوم به سلطات الاحتلال في محافظة سلفيت هو نتاج ما أفرزته الانتخابات الاسرائيلية الاخيرة من حكومة يمينيه متطرفه تمارس أبشع أشكال الممارسات العدوانية، مستغلة حالة الصمت الحقوقي والدولي المريب، مؤكدا وقوف محافظة سلفيت ومؤسساتها الرسمية والاهلية إلى جانب ابناء المحافظة من خلال المتابعه القانونية.

#سلفيت #اخطارات

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