عضو كنيست اسرائيلي : بن غفير يريد إشعال المنطقة

القدس المحتلة/ سما/

ذكرت عضو الكنيست الإسرائيلي "كارين الحرار"، اليوم الإثنين، أن وزير الأمن القومي الإسرائيلي ايتمار بن غفير يريد إشعال المنطقة.

وبحسب صحيفة "يديعوت أحرونوت" العبرية، فقد قالت "حرار" حول نية "بن غفير" اقتحام الأقصى "ليس جديدًا أن بن غفير يحب إشعال النار في المنطقة".

وأعربت عضو الكنيست عن أملها بأن لا يفعل بن غفير ذلك.

وبحسب ما نقلته "كان" العبرية، فإنه من المتوقع أن يقتحم بن غفير المسجد الأقصى المبارك يوم الثلاثاء أي العاشر من “تيفيت”، "وهو يوم صيام يهودي حدادا على الأحداث التي أدت إلى تدمير المعبد الذي كان قائما في السابق في الموقع المقدس"، أو يوم الأربعاء، موضحةً أن التوقيت قابل للتغيير.