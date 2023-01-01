حماس: تهديد بن غفير باقتحام الأقصى نذير اشتعال للمنطقة

غزة/سما/

دعت حركة حماس، مساء اليوم الأحد، شعبنا إلى النفير العام والرباط، وحملت الاحتلال الإسرائيلي كامل المسؤولية عن تهديد الوزير الفاشي بن غفير باقتحام الأقصى المبارك.

وقالت الحركة في تصريح صحفي: "إن مخططات وتهديد الوزير الفاشي في حكومة الاحتلال الجديدة المدعو إيتمار بن غفير، بتدنيس واقتحام المسجد الأقصى المبارك، هي نذير اشتعال للمنطقة بصب الزيت على النار، نحمّل الاحتلال كامل المسؤولية عنه.

وأضافت: "ندعو شعبنا الصابر، وشبابنا الثائر إلى النفير العام، والرباط في المسجد الأقصى المبارك، دفاعاً عنه في مواجهة اقتحامات المستوطنين وزعيمهم المتطرف المدعو بن غفير، فقدسنا ومقدساتنا دونها الغالي والنفيس.

كما دعت حماس أمتنا العربية والإسلامية، شعوباً وقادة، وكل أحرار العالم لنصرة قضيتنا، وحق شعبنا في أرضه ومقدساته الإسلامية والمسيحية التي تتعرض لأبشع صور التدنيس والتعدّي على حرمتها وقدسيته