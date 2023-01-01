  1. الرئيسية
  2. أخبار فلسطين

دعت إلى النفير العام

حماس: تهديد بن غفير باقتحام الأقصى نذير اشتعال للمنطقة

الإثنين 02 يناير 2023 03:22 م / بتوقيت القدس +2GMT
حماس: تهديد بن غفير باقتحام الأقصى نذير اشتعال للمنطقة



غزة/سما/

دعت حركة حماس، مساء اليوم الأحد، شعبنا إلى النفير العام والرباط، وحملت الاحتلال الإسرائيلي كامل المسؤولية عن تهديد الوزير الفاشي بن غفير باقتحام الأقصى المبارك.

وقالت الحركة في تصريح صحفي: "إن مخططات وتهديد الوزير الفاشي في حكومة الاحتلال الجديدة المدعو إيتمار بن غفير، بتدنيس واقتحام المسجد الأقصى المبارك، هي نذير اشتعال للمنطقة بصب الزيت على النار، نحمّل الاحتلال كامل المسؤولية عنه.

وأضافت: "ندعو شعبنا الصابر، وشبابنا الثائر إلى النفير العام، والرباط في المسجد الأقصى المبارك، دفاعاً عنه في مواجهة اقتحامات المستوطنين وزعيمهم المتطرف المدعو بن غفير، فقدسنا ومقدساتنا دونها الغالي والنفيس.

 كما دعت حماس أمتنا العربية والإسلامية، شعوباً وقادة، وكل أحرار العالم لنصرة قضيتنا، وحق شعبنا في أرضه ومقدساته الإسلامية والمسيحية التي تتعرض لأبشع صور التدنيس والتعدّي على حرمتها وقدسيته

#حماس #ايتمار بن غفير

الأكثر قراءة اليوم

هل قصد ملك الأردن الاستعداد للحرب وهو يحذر الإسرائيليين؟

في رسالة مباشرة لـ"إسرائيل".. الإعلام الحربي لحزب الله ينشر فيديو: "قسماً قادرون.. سنعبر"

رسالة عميد الأسرى كريم يونس قبل أيام من معانقته الحرية

"روسيا تستعد لتدمير الدولار"

غالانت: صواريخ غزة وعمليات اطلاق النار في جنين لها هدف واحد ولن ينجحوا فيه

بايدن يبعث برسالة لنتنياهو ويحذر حكومته من "تجاوز الخطوط الحمراء"

أسعار المحروقات في قطاع غزة لشهر 01/2023

الأخبار الرئيسية

صحيفة: الجهاد الإسلامي تقترح مبادرة نضاليّة "مُربكة" تخلط الأوراق

واللا العبري: قرار الأمم المتحدة الأخير سيكون ثقلًا على رقبة "إسرائيل" وحكومتها

undefined

وزير خارجية "إسرائيل" يكشف حجم التجارة مع الدول العربية في 2022

4a22fc6a19174b99f9a4aab6797d6316

سموتريتش يهاجم لابيد لاعتراضه على نية بن غفير اقتحام الأقصى

عضو كنيست اسرائيلي : بن غفير يريد إشعال المنطقة

اعلان سما رسائل
الاتصالات الفلسطينية
اعلان عائم