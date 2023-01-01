الاحتلال يخطر بهدم منزل في مسافر يطا جنوب الخليل

الخليل / سما /

أخطرت قوات الاحتلال الإسرائيلي، اليوم الإثنين، بهدم منزل في مسافر يطا، جنوب الخليل.

وأوضح منسق اللجان الشعبية والوطنية لمقاومة الجدار والاستيطان راتب الجبور بأن قوات الاحتلال داهمت تجمع ماعين بمسافر يطا، وصورت منزل المواطن رائد بدوي محمد، المخطر مسبقا بالهدم، كما سلمت المواطن عايد علي حمامدة من التجمع ذاته إخطارا بهدم منزله.

وفي السياق ذاته، منع مستوطنون، رعاة الأغنام من الدخول إلى أراضيهم ومراعيهم في منطقتي الثعلة، وأم الخير شرق يطا.

كما داهمت قوات الاحتلال عدة أحياء في مدينة الخليل، شملت منطقة أبو كتيلة، ومفترق المدارس، وبئر المحجر، وسلمت عددا من المواطنين بلاغات لمراجعة مخابراتها.