"فتح" تنعى الشهيدين عابد وحوشية وتحمّل الاحتلال تداعيات جرائمه

رام الله / سما /

نعت حركة التحرير الوطنيّ الفلسطينيّ "فتح"، الشهيدين فؤاد عابد ومحمد حوشية، اللذين استشهدا برصاص جيش الاحتلال، خلال اقتحامه بلدة كفر دان، فجرا.

وأكدت "فتح" في بيان صادر عن مفوضيّة الإعلام والثقافة والتعبئة الفكريّة، اليوم الإثنين، أنّ هذه الجريمة تُضاف إلى سلسلة الجرائم الممنهجة من قبل حكومات الاحتلال المتعاقبة، مُحمّلة الاحتلال مسؤوليّة جرائمه وتداعياتها، كما أدانت سياسة هدم المنازل، مؤكدة أنّ هذه السياسات الإرهابيّة لن تفت من عضد الشعب الفلسطينيّ وصموده.

وأضافت أن هذه الجريمة تتزامن والانتصار السياسيّ الذي حققته فلسطين في الأمم المتحدة، المتمثّل؛ بإقرار طلب تفسير ماهيّة الاحتلال لدى محكمة العدل الدولية، مؤكّدة أنّ هذا الانتصار هو توطئة لمحاسبة الاحتلال على جرائمه التي ارتكبها بحقّ شعبنا.