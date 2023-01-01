  1. الرئيسية
  2. أخبار فلسطين

جماهير غفيرة تشيع جثماني الشهيدين عابد وحوشية في جنين

الإثنين 02 يناير 2023 01:02 م / بتوقيت القدس +2GMT
جماهير غفيرة تشيع جثماني الشهيدين عابد وحوشية في جنين



رام الله / سما /

شيّعت جماهير غفيرة اليوم الاثنين، جثماني الشهيدين محمد سامر حوشية 22 عاما وفؤاد محمد عابد 25 عاماً اللذين ارتقيا خلال العدوان الإسرائيلي على كفر دان بمحافظة جنين.

وانطلق موكب التشييع من أمام مستشفى جنين الحكومي باتجاه منزل ذوي الشهيدين لالقاء نظرة الوداع عليهما ثم مواراتهما الثرى. وهتف المشيّعون بشعارات تندد بانتهاكات الاحتلال وعدوانه.

وارتقى الشهيدان فجرا بعد اقتحام جيش الاحتلال لبلدة كفر دان برفقة جرافاته حيث هدم منزلي ذوي الشهيدين أحمد أيمن ابراهيم عابد وعبد الرحمن هاني صبحي عابد (22 عاما) منفذي عملية اطلاق النار قرب حاجز الجلمة، واندلعت مواجهات أسفرت عن استشهاد الشابين محمد حوشية وفؤاد عابد وإصابة 6 آخرين.

#جنين

الأكثر قراءة اليوم

آخر مستجدات صرف شيكات الشؤون الاجتماعية

هل قصد ملك الأردن الاستعداد للحرب وهو يحذر الإسرائيليين؟

في رسالة مباشرة لـ"إسرائيل".. الإعلام الحربي لحزب الله ينشر فيديو: "قسماً قادرون.. سنعبر"

رسالة عميد الأسرى كريم يونس قبل أيام من معانقته الحرية

"روسيا تستعد لتدمير الدولار"

غالانت: صواريخ غزة وعمليات اطلاق النار في جنين لها هدف واحد ولن ينجحوا فيه

بايدن يبعث برسالة لنتنياهو ويحذر حكومته من "تجاوز الخطوط الحمراء"

الأخبار الرئيسية

حكومة نتنياهو للعليا : تأجيل إخلاء "حوميش" وشرعنتها

مطالب خطيرة "لجماعات الهيكل" داخل الأقصى وهذه أبرزها ..

حماس تنقل رسالة تهديد شديدة اللهجة للاحتلال عبر الوسيط المصري

حزب الله ينفي تقارير اسرائيلية ويوضح حقيقة مرض السيد نصر الله

شهيدان وإصابات برصاص الاحتلال في كفر دان غرب جنين (فيديوهات)

اعلان سما رسائل
الاتصالات الفلسطينية
اعلان عائم