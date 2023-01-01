جماهير غفيرة تشيع جثماني الشهيدين عابد وحوشية في جنين

رام الله / سما /

شيّعت جماهير غفيرة اليوم الاثنين، جثماني الشهيدين محمد سامر حوشية 22 عاما وفؤاد محمد عابد 25 عاماً اللذين ارتقيا خلال العدوان الإسرائيلي على كفر دان بمحافظة جنين.

وانطلق موكب التشييع من أمام مستشفى جنين الحكومي باتجاه منزل ذوي الشهيدين لالقاء نظرة الوداع عليهما ثم مواراتهما الثرى. وهتف المشيّعون بشعارات تندد بانتهاكات الاحتلال وعدوانه.

وارتقى الشهيدان فجرا بعد اقتحام جيش الاحتلال لبلدة كفر دان برفقة جرافاته حيث هدم منزلي ذوي الشهيدين أحمد أيمن ابراهيم عابد وعبد الرحمن هاني صبحي عابد (22 عاما) منفذي عملية اطلاق النار قرب حاجز الجلمة، واندلعت مواجهات أسفرت عن استشهاد الشابين محمد حوشية وفؤاد عابد وإصابة 6 آخرين.