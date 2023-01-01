دراسة حديثة: هذا ما يحدث لأدمغتنا عندما نتقيأ

وكالات / سما /

عندما نأكل طعاما ملوثا ببكتيريا يحتمل أن تكون ضارة، فإن التقيؤ هو طريقة دفاع أساسية للجسم لطرد السموم قسرا عن طريق الفم وأحيانا الأنف. ولإلقاء نظرة فاحصة على هذه العملية، تتبّع فريق من الباحثين عملية مماثلة في الفئران.

ووفق تقرير نشر على موقع "ساينس ألرت" (Science Alert) في 27 الشهر الجاري، فيمكن للخريطة التفصيلية الناتجة عن الدراسة التي نشرت تفاصيلها بدورية "سل" (Cell) أن تعلمنا المزيد عن كل من التسمم الغذائي والعلاج الكيميائي.

فئران التجارب لا تتقيأ في الواقع ولكن تحاول التقيؤ من دون قيء فعلي (شترستوك)

دراسة التهوّع في الفئران

من الغريب أن الفئران لا تتقيأ في الواقع، ربما لأنه بالمقارنة مع حجم أجسامها، فإن المريء طويل جدا وقوة العضلات ضعيفة جدا. ومع ذلك، فإنها تتهَوَّع (التهوع هو محاولة تقيؤ من دون قيء فعلي)، وهي علامة جيدة بما يكفي لفحص الإشارات البيولوجية وراء التسمم الغذائي.

ويقول عالم الأعصاب بينغ كاو، من المعهد الوطني للعلوم البيولوجية في بكين (National Institute of Biological Sciences in Beijing)، إن "الآلية العصبية للتهوع تشبه آلية القيء".

وأضاف "في هذه التجربة، نجحنا في بناء نموذج لدراسة التهوع الناجم عن السموم في الفئران، والذي يمكننا من خلاله النظر في الاستجابات الدفاعية من الدماغ للسموم على المستويين الجزيئي والخلوي".

وبعد إعطاء الفئران عينة من "السم المعوي العنقودي أ" (Staphylococcal Enterotoxin A) المعروف اختصارا بـ" إس إي إيه"(SEA)، وهو السم الأكثر شيوعا في التسمم الغذائي المرتبط ببكتيريا المكورات العنقودية (Staphylococcus aureus) ويؤدي إلى الإصابة بأمراض منقولة بالغذاء لدى البشر، لاحظ الباحثون فتح الفم على نطاق واسع بشكل غير عادي في الحيوانات، إضافة إلى تقلصات في عضلات البطن والحجاب الحاجز.

وبوضع العلامات الفلورية، تبين أن السم المعوي العنقودي ينشط إطلاق الناقل العصبي السيروتونين في الأمعاء. ويبدأ السيروتونين بعد ذلك عملية كيميائية ترسل رسالة على طول الأعصاب الرئيسة بين الأمعاء والدماغ إلى خلايا معينة تعرف باسم الخلايا العصبية (Tac1+DVC) في جذع الدماغ.

الباحثون درسوا الآليات الجزيئية والخلوية للغثيان والقيء على فئران التجارب (شترستوك)

الآليات الجزيئية والخلوية للغثيان والقيء

يقول كاو "من خلال هذه الدراسة، يمكننا الآن فهم الآليات الجزيئية والخلوية للغثيان والقيء فهمًا أفضل، سيساعدنا على تطوير أدوية أفضل".

فعندما تُعطل الخلايا العصبية (Tac1+DVC) بشكل مصطنع من قبل الباحثين، تقلل التهوع. وحدث الشيء نفسه مع الغثيان الناجم عن دواء دوكسوروبيسين، وهو دواء شائع للعلاج الكيميائي.

وعندما أوقف تشغيل الخلايا العصبية (Tac1+DVC) أو توقف إنتاج السيروتونين، كانت الفئران تتهوع أقل بكثير مقارنة بالمجموعة الضابطة من الفئران.

ووجد الباحثون أن الأنسجة المعوية المكونة مما يسمى بالخلايا المعوية أليفة الكروم (Enterochromaffin cells)، وهي نوع من أنواع الخلايا العصبية الصماء الموجودة في الغدد المعدية أسفل النسيج الطلائي، مسؤولة عن إطلاق السيروتونين في الأمعاء.

التقيؤ يبدأ من العمق ويتوقف الشخص عن التنفس وينغلق كل من سقف الحلق والحنجرة (بيكسابي)

ما هي عملية التقيؤ؟

التقيؤ هو عملية طرد لمحتويات المعدة قسرا عن طريق الفم وأحيانا الأنف، وتكون مسبوقة بالتعرق وانخفاض ضغط الدم وازدياد في إفرازات اللعاب.

يبدأ التقيؤ من العمق ويتوقف الشخص عن التنفس، وينغلق كل من سقف الحلق والحنجرة وتسترخي العاصرة العلوية المريئية بينما يكون المريء والمعدة في حالة استرخاء، وتكون بوابة المعدة وقناتها في حالة انقباض، مع بدء انقباضات قوية لعضلات البطن.

وهناك أسباب عديدة ومتنوعة تؤدي إلى حدوث القيء؛ فقد يحدث كاستجابة محددة لمجموعة معينة من الحالات المرضية مثل التهاب المعدة أو التسمم الغذائي، أو كاستجابة غير محددة تعقب حدوث بعض الاضطرابات التي قد تشمل الأورام الدماغية وارتفاع الضغط داخل الجمجمة إلى التعرض المفرط للإشعاعات المؤينة.