موعد نهاية زمن الهواتف الذكية وبدء عصر الميتافيرس

وكالات / سما /

رسم مسئولون في شركة نوكيا، صورة كابوسية لمستقبل الهواتف الذكية في العالم، وتنبأوا بانقراضها في العام 2030، ليسيطر الميتافيرس على تكنولوجيا المستقبل.

وتأتي تنبؤات نوكيا، في نفس الوقت الذي خسرت شركة ميتا عشرات المليارات من الدولارات بسبب إصرار مارك زوكربيرج على الاستثمار في الميتافيرس.

وقال مدير الاستراتيجية والتكنولوجيا في شركة نوكيا نيشان باترا، إن توقعاتهم ترجح أن يحل عالم الميتافيرس محل الهواتف الذكية بحلول عام 2030، مع زيادة الاعتماد على هذا العالم الافتراضي في كثير من الجوانب التقنية، ومنها الاتصالات.

وقال باترا "الميتافيرس سيلتهم الجميع".