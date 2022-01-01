  1. الرئيسية
  2. علوم وتكنولوجيا

ثغرة في نظام IOS 16.. هذا ما تفعله بهواتف آيفون

الإثنين 02 يناير 2023 12:41 م / بتوقيت القدس +2GMT
ثغرة في نظام IOS 16.. هذا ما تفعله بهواتف آيفون



وكالات / سما /

نشر مطور صيني أداة تستغل ثغرة في نظام التشغيل آي أو إس (iOS) للسماح للمستخدمين بتغيير الخط على هواتف آيفون الذكية التابعة لهم.

ولا تتطلب الأداة أي نوع من كسر الحماية (Jailbreak)، ولكنها تتطلب أن يكون الهاتف يعمل بالإصدار 16.1.2 وما قبله من نظام آي أو إس، لأنها تعتمد على الثغرة في نواة النظام التي يجري تتبعها تحت المُعرِّف CVE-2022-46689، وأُصلحت في نظام آي أو إس 16.2.

وإن كان المستخدم قد حدّث هاتف آيفون الخاص به إلى نظام آي أو إس 16.2، وهو ما يُنصح به لأسباب أمنية، فلن يتمكن من تغيير الخط. ثم إن تغيير الخط سيُلغى بعد إعادة تشغيل الجهاز، ولن تتغير التطبيقات التي تستخدم خط سان فرانسيسكو الافتراضي.

وتقدم الأداة عددًا من الخطوط المثبتة سابقًا، مثل: خط (Comic Sans MS) الشهير، وخط (Segoe UI) الذي يُعد الخط الافتراضي لمنتجات مايكروسوفت، وخط (Choco Cooky) التابع لشركة سامسونغ. ويمكن تثبيت الخطوط المخصصة طالما أنها متوافقة مع نظام آي أو إس.

يُشار إلى أن آبل اعتادت في السابق دعم التخصيص الشامل لواجهات المستخدم الخاصة بها في أيام نظام ماك أو إس (Mac OS) الكلاسيكية، حين كان بالإمكان تخصيص كل شيء من خط النظام إلى حدود النوافذ باستخدام أداة (Apperance Manager).

ثم اختفت هذه الإعدادات في الإصدارات الأولية لنظام التشغيل ماك أو إس إكس (Mac OS X)، وأصبح تغيير شكل أي من أنظمة تشغيل آبل ومظهرها أصعب في السنوات الأخيرة حيث اتخذت آبل مزيدًا من الخطوات لحماية ملفات النظام من التعديل والعبث.

#ثغرة #آيفون #IOS 16 #هواتف #المستخدمين

الأكثر قراءة اليوم

آخر مستجدات صرف شيكات الشؤون الاجتماعية

هل قصد ملك الأردن الاستعداد للحرب وهو يحذر الإسرائيليين؟

في رسالة مباشرة لـ"إسرائيل".. الإعلام الحربي لحزب الله ينشر فيديو: "قسماً قادرون.. سنعبر"

رسالة عميد الأسرى كريم يونس قبل أيام من معانقته الحرية

"روسيا تستعد لتدمير الدولار"

غالانت: صواريخ غزة وعمليات اطلاق النار في جنين لها هدف واحد ولن ينجحوا فيه

بايدن يبعث برسالة لنتنياهو ويحذر حكومته من "تجاوز الخطوط الحمراء"

الأخبار الرئيسية

حكومة نتنياهو للعليا : تأجيل إخلاء "حوميش" وشرعنتها

مطالب خطيرة "لجماعات الهيكل" داخل الأقصى وهذه أبرزها ..

حماس تنقل رسالة تهديد شديدة اللهجة للاحتلال عبر الوسيط المصري

حزب الله ينفي تقارير اسرائيلية ويوضح حقيقة مرض السيد نصر الله

شهيدان وإصابات برصاص الاحتلال في كفر دان غرب جنين (فيديوهات)

اعلان سما رسائل
الاتصالات الفلسطينية
اعلان عائم