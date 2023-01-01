الكشف عن موعد زيارة نتنياهو إلى الإمارات

القدس المحتلة / سما /

كشفت وسائل إعلام إسرائيلية عن الموعد المحتمل لزيارة رئيس وزراء البلاد بنيامين نتنياهو إلى أبو ظبي، بعد أن أعلن مكتبه عن تلقيه دعوة من الرئيس الإماراتي الشيخ محمد بن زايد آل نهيان.وكتب باراك رافيد المراسل الدبلوماسي لموقع "والا" الإسرائيلي، نقلا عن مسؤول إسرائيلي رفيع، أن نتنياهو يعتزم زيارة أبو ظبي الأسبوع المقبل والاجتماع مع رئيس الإمارات هناك، لافتا أنها ستكون أول زيارة خارجية له منذ عودته إلى رئاسة الحكومة.

وأكد موقع i24News أن نتنياهو ينطلق مطلع الأسبوع القادم زيارة إلى الإمارات هي الأولى له منذ توقيع اتفاقيات إبراهيم، والتي وقعت خلال حكومته السابقة بدعم من الولايات المتحدة، وسيرافقه في الزيارة عقيلته سارة ورئيس مجلس الأمن القومي الجديد تساحي هنغفي وعدد من الوزراء.

وحسب الموقع، فإن الزيارة "ستتركز على ايران ومساعيها للحصول على سلاح نووي ومحاولاتها للتموضع عسكريا في عدد من دول منطقة الشرق الأوسط، إضافة إلى توثيق العلاقات بين إسرائيل والإمارات، استعدادا للمرحلة القادمة من الاتفاقيات الإبراهيمية والتي يسعى نتنياهو إلى إنجازها".

وأشار الموقع إلى أن نتنياهو سيجتمع خلال الزيارة مع عدد من المسؤولين الإماراتيين، على رأسهم، الشيخ محمد بن زايد رئيس دولة الإمارات.

وكان مكتب رئيس الوزراء الإسرائيلي أعلن في بيان مساء السبت أن محمد بن زايد خلال اتصال هاتفي مع نتنياهو "كرر له دعوته للقيام بزيارة رسمية" إلى أبو ظبي.