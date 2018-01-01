اقتحام منزل محافظ القدس وتجديد قرار منعه دخول الضفة

القدس المحتلة / سما /

اقتحمت مخابرات الاحتلال، صباح اليوم الإثنين، منزل محافظ القدس عدنان غيث في بلدة سلوان، جنوب المسجد الأقصى.

وأوضحت محافظة القدس أن المخابرات اقتحمت منزل المحافظ غيث، وسلمته "قرار تجديد منع دخوله الضفة الغربية".

ويخضع محافظ القدس منذ شهر آب الماضي للحبس المنزلي في منزله في سلوان، بعد تقديم لائحة اتهام ضده، وخلال الفترة الماضية اقتحمت القوات والمخابرات المكان عدة مرات.

وتلاحق سلطات الاحتلال المحافظ غيث منذ توليه منصبه عام 2018، بالاعتقالات المتكررة، منعه دخول الضفة الغربية، ومنعه من السفر، تحديد إقامته في بلدة سلوان، منع المشاركة في الفعاليات والنشاطات في القدس وصولا الى حبس منزلي كامل في بيته.