إدانات رسمية وفصائلية واسعة لجريمة الاحتلال في جنين

رام الله / سما /

أدانت جهات رسمية، والفصائل الفلسطينية، اليوم الإثنين، جريمة قوات الاحتلال الإسرائيلي في بلدة كفر دان غرب جنين والتي أدت لاستشهاد الشابين محمد حوشيةـ، وفؤاد عابد، وتفجير منزلي الشهيدين عبدالرحمن، وأحمد عابد، منفذي عملية "كمين الجلمة" ما أدى لمقتل ضابط قبل أشهر.

واعتبرت وزارة الخارجية والمغتربين في بيان لها، إن "هذه الجريمة إرهاب دولة منظم، ومحاولات إسرائيلية متواصلة لإدخال ساحة الصراع في دوامة من التصعيد والعنف بهدف استبعاد الحل السياسي للصراع والهروب من استحقاقاته، وفرض المدخل العسكري في التعامل مع شعبنا وقضيته وحقوقه".

وحملت دولة الاحتلال المسؤولية الكاملة والمباشرة عن نتائج انتهاكاتها وجرائمها بحق شعبنا وأرضه ومقدساته، ورأت أن ازدواجية المعايير الدولية تشكل مظلة لتمادي إسرائيل وحكومتها في الضم التدريجي للضفة الغربية المحتلة بما فيها القدس الشرقية، ووأد أية فرصة لتجسيد الدولة الفلسطينية على حدود الرابع من حزيران عام 67 بعاصمتها القدس الشرقية.

وأكدت الخارجية أنها تتابع جرائم الاحتلال مع المحاكم الدولية المتخصصة بما فيها الجنائية الدولية.

من جهتها، نعت حركة "حماس" في بيان لها الشهيدين عابد وحوشية، مؤكدةً على أن تصاعد جرائم الاحتلال بحق أبناء الشعب الفلسطيني لن تزيده إلا قوةً وإصرارًا على المقاومة ومواجهة إرهاب وفاشية حكومة الاحتلال الجديدة. كما جاء في بيانها.

وقالت "حماس"، إن "كل قطرة دم على تراب الوطن ستشعل ثورة تقض مضاجع المحتلين.التحية لأبطال شعبنا ومقاومينا من أجنحة المقاومة كافة، الذين استبسلوا في صدّ العدوان على جنين ونابلس، والتحية لشعبنا الصامد في أرجاء الوطن، والمرابط في ساحات المسجد الأقصى المبارك، التوّاق إلى النصر والحرية".

من ناحيتها، نعت حركة الجهاد الإسلامي، الشهيدين، متهمةً الاحتلال بارتكاب "جريمة مكتملة الأركان بهدف منزلي الشهيدين أحمد وعبدالرحمن عابد، واستهداف أبناء الشعب الفلسطيني بدم بارد، وبقرار القتل والإرهاب الذي تقره الحكومة الفاشية الصهيونية". بحسب نص بيانها.

وأضافت: "إن استمرار جرائم القتل والهدم على امتداد الوطن، واستباحة أرضنا ومقدساتنا لن ينال من صمود شعبنا وعزيمة مقاومتنا التي يشتد ساعدها كل يوم لردع العدو وعدم منحه الأمن المجاني مهما بلغت التضحيات واشتدت الخطوب".

كما نعت الجبهة الشعبية لتحرير فلسطين، الشهيدين، مؤكدةً أن "هذه الجريمة هي استمرار للسياسة العدوانية الصهيونية وتنسجم مع السياسة المعلنة للحكومة الجديدة في كيان الاحتلال، لا سيما وأن هذه الحكومة بدأت بتطبيق هذه السياسة بالتزامن مع التحريض المتواصل ضد أبناء شعبنا، متسترةً بعجز المجتمع الدولي الذي يكتفي ببيانات الاستنكار والإدانة". كما جاء في نص بيانها.

وأكدت الجبهة، "أن تحقيق الوحدة الوطنية وبشكلٍ عاجل هو المدخل للتكاتف ووضع حدٍ لجرائم الاحتلال ومستوطنيه المستمرة"، مشددةً على أن هذا العدوان سيقابل بالصمود والمقاومة.

فيما نعت الجبهة الديمقراطية لتحرير فلسطين، شهيدي كفردان في جنين، وقالت: "إن جريمة إعدام الشابين حوشية وعابد مثلها مثل بقية الجرائم التي يرتكبها الاحتلال ومستوطنوه يومياً، والتي تأتي في العام الجديد لتؤكد فاشية الاحتلال وتغوله على شعبنا ومجاهرة حكومته الفاشية بالعداء لكل ما هو عربي".



وأضافت الديمقراطية في بيانها " إن على شعبنا وقواه استعادة الوحدة الوطنية واستجماع عناصر القوة في مواجهة هذا العدوان، وأن شعبنا الذي خاض معارك كبرى طيلة العقود الماضية ضد الاحتلال، لقادر بوحدته على مواجهة عنجهية دولة الاحتلال وحكومته الفاشية الجديدة التي يهدد وزرائها الجدد باقتحام الأقصى مجددا وبمواصلة الاستيطان وبحصار قطاع غزة وبالتنكر لحق شعبنا بالعودة ويستمرون في سياستهم العنصرية التمييزية اتجاه شعبنا في الداخل المحتل عام 48".



وتابعت: "إن على قيادة السلطة والمنظمة أن تنحاز لشعبها في المواجهة اليومية التي يخوضها ضد الاحتلال وجرائمه، وأن توقف التنسيق الأمني وتسحب الاعتراف بدولة الاحتلال عملا بقرارات المجلس المركزي الفلسطيني الأخير، وهذا أقل ما يتوجب القيام به حتى تتلاقى مع الشعب في ميدان المواجهة بدلا من الادانات اللفظية لجرائمه والمناشدات التي لا يستمع اليها أحد". كما جاء في بيانها.



وأكدت على أن "جرائم الاحتلال وإعدام الشباب الفلسطيني لن ترعبه أو تثنيه عن المقاومة، فالشباب ومعه كل الشعب قد عرف طريق الخلاص من الاحتلال وهو لن يتوقف عن مواصلة المقاومة والنضال بكل السبل والأشكال المتاحة مهما عظمت التضحيات". بحسب نص البيان.