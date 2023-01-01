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انتصاران لـ"الزعيم" و"العميد" في دوري الممتازة

الإثنين 02 يناير 2023 11:09 ص / بتوقيت القدس +2GMT
انتصاران لـ"الزعيم" و"العميد" في دوري الممتازة



غزة / سما /

حافظ فريق شباب رفح على حظوظه بالمنافسة على لقب الدوري الممتاز بفوز جديد على خدمات النصيرات (1-0) في المباراة التي جمعت الفريقين على ملعب رفح.

سجل حمودة الشاعر هدف شباب رفح في وقت مبكر من المباراة التي شهدت محاولات التعزيز للأزرق، ومحاولات تفادي الخسارة للضيوف.

الفوز رفع رصيد شباب رفح عند 24 نقطة، في المركز الثاني، فيما بقي النصيرات في المركز العاشر برصيد 10 نقاط.

وفي مباراة ثانية حقق غزة الرياضي فوزًا مهمًا على شباب خانيونس (1-0) في المباراة التي جمعت الفريقين على ملعب خانيونس.

الفوز رفع رصيد غزة الرياضي إلى 9 نقاط وبقي في المركز الحادي عشر، فيما تجمد رصيد شباب خانيونس عند 16 نقطة في المركز السابع.

 

وفي دوري الدرجة الأولى سقط الشاطئ في خسارة جديدة أمام أهلي بيت حانون (1-0) في المباراة التي جمعت الفريقين على ملعب اليرموك.

رفع بيت حانون رصيده إلى 26 نقطة في المركز الثالث بفارق الأهداف خلف نماء، فيما تجمد رصيد الشاطئ عند 19 نقطة في المركز السادس.

وفي مباراة ثانية تعادل أهلي النصيرات (1-1) في المباراة التي رفع النصيرات رصيده إلى 14 نقطة في المركز التاسع، بينما رفع الجلاء رصيده إلى 3 نقاط وبقي في المركز الثاني عشر والأخير.

#دوري الممتازة #الزعيم #العميد #شباب رفح #خدمات النصيرات #غزة الرياضي #شباب خانيونس #الممتازة

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