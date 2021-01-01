  1. الرئيسية
  2. الرياضة

هل يحق لريال مدريد إعادة شراء أوديجارد بعد تألقه مع أرسنال؟

الإثنين 02 يناير 2023 11:01 ص / بتوقيت القدس +2GMT
هل يحق لريال مدريد إعادة شراء أوديجارد بعد تألقه مع أرسنال؟



وكالات / سما /

 

صرح فابريزيو رومانو الصحفي الشهير المختص بأخبار انتقالات اللاعبين أن ريال مدريد الإسباني لا يمتلك بند إعادة شراء النرويجي مارتن أوديجارد من أرسنال الإنجليزي بعد تألق اللاعب اللافت للأنظار مع الجانرز.

وخطف مارتن أوديجارد ابن 24 عاماً الأنظار بشدة مع أرسنال هذا الموسم، حيث ساهم بشكلٍ كبير في تصدر الفريق اللندني لجدول ترتيب الدوري الإنجليزي حتى الآن.

وانتقل الدولي النرويجي مارتن أوديجارد لصفوف أرسنال على سبيل الإعارة لمدة ستة أشهر في يناير من عام 2021 قادماً من ريال مدريد.

وقرر بعدها أرسنال شراء مارتن أوديجارد نهائياً من ريال مدريد صيف عام 2021 بمبلغ 35 مليون يورو، ونجحت مغامرة الجانرز بتألق اللاعب بشدة خاصةً هذا الموسم بتسجيله حتى الآن سبعة أهداف وصناعة خمسة آخرين في 27 لقاء.

وأوضح فابريزيو رومانو عبر صفحته الرسمية بموقع التواصل الاجتماعي “تويتر” أن ريال مدريد ليس لديه أي شرط لإعادة شراء مارتن أوديجارد.

وأضاف الصحفي الشهير أن اللاعب النرويجي الشاب مغرم بمشروع أرسنال ويرغب في الاستمرار لفترة طويلة مع المدرب الإسباني ميكيل أرتيتا.

الجدير بالذكر أن عقد مارتن أوديجارد سينتهي مع أرسنال صيف عام 2025.

 

#مارتن أوديجارد #ريال مدريد #أرسنال

الأكثر قراءة اليوم

آخر مستجدات صرف شيكات الشؤون الاجتماعية

في رسالة مباشرة لـ"إسرائيل".. الإعلام الحربي لحزب الله ينشر فيديو: "قسماً قادرون.. سنعبر"

هل قصد ملك الأردن الاستعداد للحرب وهو يحذر الإسرائيليين؟

رسالة عميد الأسرى كريم يونس قبل أيام من معانقته الحرية

"روسيا تستعد لتدمير الدولار"

غالانت: صواريخ غزة وعمليات اطلاق النار في جنين لها هدف واحد ولن ينجحوا فيه

بايدن يبعث برسالة لنتنياهو ويحذر حكومته من "تجاوز الخطوط الحمراء"

الأخبار الرئيسية

مطالب خطيرة "لجماعات الهيكل" داخل الأقصى وهذه أبرزها ..

حماس تنقل رسالة تهديد شديدة اللهجة للاحتلال عبر الوسيط المصري

حزب الله ينفي تقارير اسرائيلية ويوضح حقيقة مرض السيد نصر الله

شهيدان وإصابات برصاص الاحتلال في كفر دان غرب جنين (فيديوهات)

image

هل قصد ملك الأردن الاستعداد للحرب وهو يحذر الإسرائيليين؟

اعلان سما رسائل
الاتصالات الفلسطينية
اعلان عائم