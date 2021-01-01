هل يحق لريال مدريد إعادة شراء أوديجارد بعد تألقه مع أرسنال؟

صرح فابريزيو رومانو الصحفي الشهير المختص بأخبار انتقالات اللاعبين أن ريال مدريد الإسباني لا يمتلك بند إعادة شراء النرويجي مارتن أوديجارد من أرسنال الإنجليزي بعد تألق اللاعب اللافت للأنظار مع الجانرز.

وخطف مارتن أوديجارد ابن 24 عاماً الأنظار بشدة مع أرسنال هذا الموسم، حيث ساهم بشكلٍ كبير في تصدر الفريق اللندني لجدول ترتيب الدوري الإنجليزي حتى الآن.

وانتقل الدولي النرويجي مارتن أوديجارد لصفوف أرسنال على سبيل الإعارة لمدة ستة أشهر في يناير من عام 2021 قادماً من ريال مدريد.

وقرر بعدها أرسنال شراء مارتن أوديجارد نهائياً من ريال مدريد صيف عام 2021 بمبلغ 35 مليون يورو، ونجحت مغامرة الجانرز بتألق اللاعب بشدة خاصةً هذا الموسم بتسجيله حتى الآن سبعة أهداف وصناعة خمسة آخرين في 27 لقاء.

وأوضح فابريزيو رومانو عبر صفحته الرسمية بموقع التواصل الاجتماعي “تويتر” أن ريال مدريد ليس لديه أي شرط لإعادة شراء مارتن أوديجارد.

وأضاف الصحفي الشهير أن اللاعب النرويجي الشاب مغرم بمشروع أرسنال ويرغب في الاستمرار لفترة طويلة مع المدرب الإسباني ميكيل أرتيتا.

الجدير بالذكر أن عقد مارتن أوديجارد سينتهي مع أرسنال صيف عام 2025.