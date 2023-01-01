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تشافي يعاقب لاعبي برشلونة بعد التعثر أمام إسبانيول

الإثنين 02 يناير 2023 10:57 ص / بتوقيت القدس +2GMT
تشافي يعاقب لاعبي برشلونة بعد التعثر أمام إسبانيول



وكالات / سما /

أظهر المدرب الإسباني تشافي هيرنانديز، المدير الفني لفريق برشلونة، عينه الحمراء للاعبيه، واتخذ قراراً كعقاب لهم بعد التعثر أمام إسبانيول في ديربي كتالونيا.

وفرط البارسا في فارق النقطتين في صدارة جدول ترتيب الدوري الإسباني، بعد التعادل مع إسبانيول في الكامب نو، بهدف لمثله، مساء السبت، في أولى مباريات الفريقين بعد فترة توقف الدوري الطويلة بسبب كأس العالم الذي أقيم مؤخراً في قطر.

وذكرت صحيفة موندو ديبورتيفو الإسبانية أن تشافي قرر إلغاء الراحة التي كان سيحصل عليها اللاعبين، اليوم الأحد، بعد مباراة إسبانيول، وفقاً للخطة الموضوعة، وأمر كل اللاعبين بالتواجد في حصة تدريبية في اليوم التالي للمباراة.

وأشارت الصحيفة الكتالونية إلى أن تشافي يشعر بغضب شديد من اللاعبين بسبب التعثر وفقدان نقطتين أمام الجار الكتالوني، ولم يكن سعيداً بمردود اللاعبين في أرض الميدان من الأساس.

وأصبح برشلونة متساوياً في الرصيد مع حامل اللقب والغريم التقليدي، ريال مدريد، لكنه يبقى في صدارة جدول ترتيب الليجا بفارق الأهداف فقط.

#تشافي هيرنانديز #إسبانيول #برشلونة #ديربي كتالونيا

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