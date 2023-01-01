لنس يُسقط باريس في ليلة غياب نيمار وميسي

وارتفع رصيد لنس بعد الفوز في مُباراة اليوم للنقطة رقم 40 يحتل بهم الفريق المركز الثاني في جدول ترتيب الدوري الفرنسي، فيما احتفظ باريس سان جيرمان بالصدارة برصيد 44 نقطة.

وسيلعب باريس سان جيرمان المُباراة المُقبلة له في الدوري ضد أنجيه على أرض ملعب حديقة الأمراء يوم الأربعاء المُوافق 11 يناير، فيما سيلعب لنس في نفس اليوم على أرض مُنافسه ستراسبورج.