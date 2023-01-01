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لنس يُسقط باريس في ليلة غياب نيمار وميسي - سما الإخبارية

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لنس يُسقط باريس في ليلة غياب نيمار وميسي

الإثنين 02 يناير 2023 10:55 ص / بتوقيت القدس +2GMT
لنس يُسقط باريس في ليلة غياب نيمار وميسي



وكالات / سما /

تمكن فريق لنس في تحقيق مُفاجأة كبيرة بإسقاط فريق باريس سان جيرمان بنتيجة 3-1، وذلك في إطار مُنافسات الدوري الفرنسي.

وكان التهديف في المُباراة التي استضافها ملعب بولار دولولي قد بدأ عن طريق برزيمسلاف فرانكوفسكي في الدقيقة 5، قبل أن يتعادل هوجو إيكتيكي للباريسيين في الدقيقة 8.

وحسم لنس المُباراة بتسجيل هدفين سجلهما لويس أوبيندا في الدقيقة 28، وألكسيس كلود موريس في الدقيقة 47.

وغاب ميسي عن المُباراة بسبب عدم عودته بعد  لتدريبات باريس سان جيرمان، فيما غاب نيمار بسبب طرده في المُباراة السابقة ضد ستراسبورج، ولم يُقدم مبابي ما يكفي لحسم نقاط المُباراة للباريسيين.

وارتفع رصيد لنس بعد الفوز في مُباراة اليوم للنقطة رقم 40 يحتل بهم الفريق المركز الثاني في جدول ترتيب الدوري الفرنسي، فيما احتفظ باريس سان جيرمان بالصدارة برصيد 44 نقطة.

وسيلعب باريس سان جيرمان المُباراة المُقبلة له في الدوري ضد أنجيه على أرض ملعب حديقة الأمراء يوم الأربعاء المُوافق 11 يناير، فيما سيلعب لنس في نفس اليوم على أرض مُنافسه ستراسبورج.

#لنس #باريس سان جيرمان #الدوري الفرنسي

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