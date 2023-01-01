فيما يلي أبرز عناوين الصحف الإسرائيلية (يديعوت أحرونوت، معاريف، هآرتس)، الصادرة اليوم الاثنين.
* "يديعوت احرونوت":
-هل ستفي الحكومة الجديدة بوعودها لتجميد أسعار الكهرباء والماء والارنونا؟ وهل ستخفض أسعار الشقق السكنية؟
-اليوم رفع الفائدة البنكية بنسبة 0.5%
-الحاخام الأكبر سابقا يهاجم الحرديم في الكنيست لدعمهم لـ"مثلي الجنس"
-نتنياهو يتحدث مع الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي
-سارة نتنياهو تدخلت حتى في التعيينات الأمنية وأجرت المقابلات مع المرشحين
* "معاريف":
-في الخارجية قلقون من توزيع الصلاحيات والأقسام على عدد من المسؤولين والموظفين
-أعضاء منتدى ضباط كبار في الشرطة يرفضون لقاء وزير الأمن القومي بن غفير
-بعد إقامة حاجز ترابي في منطقة جبال الخليل: الغاء وحدة كانت تعمل على منع الدخول لاسرائيل
- الحاخام عمار يهاجم الحرديم لدعمهم مثليي الجنس والحاخام مزوز يصفهم بالبهائم
-على نتنياهو إقناع العالم أنه يسيطر على المتطرفين في حكومته
-نتنياهو سيعمل على إدخال دولة عربية جديدة لاتفاقيات أبراهام
* "هآرتس":
-على خلفية عنفهم: نقل جنود كتيبة نتسح يهودا من الحرديم من الضفة لهضبة الجولان المحتلة
-ميراف ارلوزوروب: الصهيونية الدينية والقوة اليهودية اثبتوا أن الأمم المتحدة على حق عندما وصفت الصهيونية بالعنصرية
-وزير الأمن الداخلي المنهية ولايته: تعرضت للتهديد لأني هاجمت جرائم الكراهية من قبل المستوطنين تجاه الفلسطينيين
-بن غفير أعلن أنه يتعرض للتهديد من قبل اليسار ويدعو للتعامل معهم
-جنود اطلقوا الرصاص على رجال أمن إسرائيليين لاعتقادهم أنهم يرشقون الحجارة والإطاحة بضابط وسجن جندي