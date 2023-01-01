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أبرز عناوين الصحف الإسرائيلية

الإثنين 02 يناير 2023 10:45 ص / بتوقيت القدس +2GMT
أبرز عناوين الصحف الإسرائيلية



رام الله / سما /

فيما يلي أبرز عناوين الصحف الإسرائيلية (يديعوت أحرونوت، معاريف، هآرتس)، الصادرة اليوم الاثنين.

* "يديعوت احرونوت":

-هل ستفي الحكومة الجديدة بوعودها لتجميد أسعار الكهرباء والماء والارنونا؟ وهل ستخفض أسعار الشقق السكنية؟

-اليوم رفع الفائدة البنكية بنسبة 0.5%

-الحاخام الأكبر سابقا يهاجم الحرديم في الكنيست لدعمهم لـ"مثلي الجنس"

-نتنياهو يتحدث مع الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي 

-سارة نتنياهو تدخلت حتى في التعيينات الأمنية وأجرت المقابلات مع المرشحين 

* "معاريف":

-في الخارجية قلقون من توزيع الصلاحيات والأقسام على عدد من المسؤولين والموظفين

-أعضاء منتدى ضباط كبار في الشرطة يرفضون لقاء وزير الأمن القومي بن غفير

-بعد إقامة حاجز ترابي في منطقة جبال الخليل: الغاء وحدة كانت تعمل على منع الدخول لاسرائيل

- الحاخام عمار يهاجم الحرديم لدعمهم مثليي الجنس والحاخام مزوز يصفهم بالبهائم

-على نتنياهو إقناع العالم أنه يسيطر على المتطرفين في حكومته

-نتنياهو سيعمل على إدخال دولة عربية جديدة لاتفاقيات أبراهام

* "هآرتس":

-على خلفية عنفهم: نقل جنود كتيبة نتسح يهودا من الحرديم من الضفة لهضبة الجولان المحتلة 

-ميراف ارلوزوروب: الصهيونية الدينية والقوة اليهودية اثبتوا أن الأمم المتحدة على حق عندما وصفت الصهيونية بالعنصرية

-وزير الأمن الداخلي المنهية ولايته: تعرضت للتهديد لأني هاجمت جرائم الكراهية من قبل المستوطنين تجاه الفلسطينيين

-بن غفير أعلن أنه يتعرض للتهديد من قبل اليسار ويدعو للتعامل معهم

-جنود اطلقوا الرصاص على رجال أمن إسرائيليين لاعتقادهم أنهم يرشقون الحجارة والإطاحة بضابط وسجن جندي

#الصحف الإسرائيلية

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