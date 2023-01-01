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"الخارجية" تدين جرائم الاحتلال المتواصلة وتُتابعها مع المحاكم الدولية المتخصصة

الإثنين 02 يناير 2023 10:02 ص / بتوقيت القدس +2GMT



رام الله / سما /

أدانت وزارة الخارجية والمغتربين، جريمة قوات الاحتلال الإسرائيلي في بلدة كفر دان غرب جنين، والتي اسفرت عن استشهاد الشابين محمد سامر حوشية، وفؤاد محمود أحمد عابد، وتفجير منزلين.

واعتبرت الخارجية، في بيان صحفي اليوم الإثنين، أن هذه الجريمة إرهاب دولة منظم، ومحاولات إسرائيلية متواصلة لإدخال ساحة الصراع في دوامة من التصعيد والعنف بهدف استبعاد الحل السياسي للصراع والهروب من استحقاقاته، وفرض المدخل العسكري في التعامل مع شعبنا وقضيته وحقوقه.

وحملت  دولة الاحتلال المسؤولية الكاملة والمباشرة عن نتائج انتهاكاتها وجرائمها بحق شعبنا وأرضه ومقدساته، ورأت أن ازدواجية المعايير الدولية تشكل مظلة لتمادي إسرائيل وحكومتها في الضم التدريجي للضفة الغربية المحتلة بما فيها القدس الشرقية، ووأد أية فرصة لتجسيد الدولة الفلسطينية على حدود الرابع من حزيران عام 67 بعاصمتها القدس الشرقية.

وأكدت الخارجية أنها تتابع جرائم الاحتلال مع المحاكم الدولية المتخصصة بما فيها الجنائية الدولية.

#وزارة الخارجية #الاحتلال #المحاكم الدولية

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