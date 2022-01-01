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أبرز عناوين الصحف الفلسطينية

الإثنين 02 يناير 2023 10:02 ص / بتوقيت القدس +2GMT
أبرز عناوين الصحف الفلسطينية



رام الله / سما /

ركّزت الصحف الفلسطينية "الحياة الجديدة، الأيام، القدس" الصادرة اليوم الإثنين، في عناوينها تأكيد الرئيس محمود عباس أن حركة "فتح" ستبقى محافظة على مبادئها وثوابتها التي انطلقت من أجلها.

وأبرزت الصحف أيضا تصريح مندوب فلسطين الدائم في الأمم المتحدة رياض منصور، أن محكمة العدل الدولية ستبحث الآثار القانونية المترتبة على تواصل احتلال أرضنا.

وفيما يلي أبرز عناوين هذه الصحف:

* "الحياة الجديدة":

-الرئيس: "فتح" ستبقى محافظة على مبادئها وثوابتها التي انطلقت من أجلها

-منصور: محكمة العدل الدولية ستبحث الآثار القانونية المترتبة على تواصل احتلال أرضنا

-الأسير كريم يونس: سأترك زنزانتي في ظل استكلاب عصابات تملك دولة توحشت واستقوت على شعب أعزل

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-"مؤسسات الأسرى": الاحتلال اعتقل 7 آلاف مواطن خلال العام 2022

-عضو كنيست بائتلاف نتنياهو: "احتلال الضفة دائم ولإسرائيل حق بالضم"!

* "الأيام":

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* "القدس":

-بؤرة استيطانية جديدة غرب بيت لحم

-خطة تهويد لربط مستوطنات القدس بشبكة القطار

-جماعات الهيكل تقدم 11 مطلبا لـ"بن غفير" تنسف الوضع القائم في الأقصى

-الرئيس يشكر مهنئيه وحركة "فتح" بذكرى الانطلاقة

-ضابط إسرائيلي: الشهيد الحلاق لم يشكل خطرا قبل إطلاق النار عليه

#الصحف الفلسطينية

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