رام الله / سما /

ركّزت الصحف الفلسطينية "الحياة الجديدة، الأيام، القدس" الصادرة اليوم الإثنين، في عناوينها تأكيد الرئيس محمود عباس أن حركة "فتح" ستبقى محافظة على مبادئها وثوابتها التي انطلقت من أجلها.

وأبرزت الصحف أيضا تصريح مندوب فلسطين الدائم في الأمم المتحدة رياض منصور، أن محكمة العدل الدولية ستبحث الآثار القانونية المترتبة على تواصل احتلال أرضنا.

وفيما يلي أبرز عناوين هذه الصحف:

* "الحياة الجديدة":

-الرئيس: "فتح" ستبقى محافظة على مبادئها وثوابتها التي انطلقت من أجلها

-منصور: محكمة العدل الدولية ستبحث الآثار القانونية المترتبة على تواصل احتلال أرضنا

-الأسير كريم يونس: سأترك زنزانتي في ظل استكلاب عصابات تملك دولة توحشت واستقوت على شعب أعزل

-المتطرف بن غفير يعتزم اقتحام المسجد الأقصى ومستوطنون ينصبون "كرفانا" في أراضي الجبعة

-العالول: دعوة الرئيس لحوار وطني تشكل رسالة للكل لتكريس موقف موحد لمواجهة الاحتلال

-الكاثوليك في القدس يبكون البابا السابق بنديكتوس السادس عشر

-تنصيب لولا دا سيلفا رئيسا للبرازيل للمرة الثالثة

-"مؤسسات الأسرى": الاحتلال اعتقل 7 آلاف مواطن خلال العام 2022

-عضو كنيست بائتلاف نتنياهو: "احتلال الضفة دائم ولإسرائيل حق بالضم"!

* "الأيام":

-جمـاعات الهيكل المزعوم تقدم 11 مطلبا لـقـائـد شـرطـة الاحتلال بـشـأن الأقصى

-قوات الاحتلال تحاصر منزلي عائلتي الشهيدين "عابد" في كفر دان تمهيدًا لهدمهما

-"العليا" الإسرائيلية ترفض طلب استئناف الإفراج عن الأسير أحمد مناصرة

-حكومة نتنياهو تعتزم تسريع إجراءات "تبييـض" عـشـرات البـؤر الاسـتيطـانيـة

-وزيـر الإسكـان الإسـرائيلـي يؤكـد: حل مشكلة السكن موجود جزئيًا في الضفة

-مواجهـات خلال التصدي لاقتحام الاحتلال النبـي صـالـح وكفـر عـيـن

-السيسي يؤكد لنتنياهو ضرورة تجنب إجراءات تؤدي لتوتر الأوضاع

-ضابط إسرائيلي: اياد الحلاق لم يشكل خطرا قبل إطلاق النار عليه

* "القدس":

-بؤرة استيطانية جديدة غرب بيت لحم

-خطة تهويد لربط مستوطنات القدس بشبكة القطار

-جماعات الهيكل تقدم 11 مطلبا لـ"بن غفير" تنسف الوضع القائم في الأقصى

-الرئيس يشكر مهنئيه وحركة "فتح" بذكرى الانطلاقة

-ضابط إسرائيلي: الشهيد الحلاق لم يشكل خطرا قبل إطلاق النار عليه