اشتباه بجريمة قتل: العثور على جثة امرأة عربية في نهريا

القدس المحتلة / سما /

عثر مساء، الأحد، على امرأة عربية فاقدة للوعي في متنزه بمدينة نهريا بمنطقة الجليل الغربي، وقد جرى إقرار وفاتها في المستشفى بعد فشل محاولات إنقاذ حياتها.

ووصلت طواقم طبية إلى المكان وقدمت عمليات الإنعاش لها، ثم جرى نقلها إلى المركز الطبي للجليل (مستشفى الجليل الغربي) في نهريا وهناك أقر الطاقم الطبي وفاتها.

ويستدل من التحقيق الأولي للشرطة، أن الاشتباه يدور حول حادث عنف وقع بين الضحية (51 عاما) وامرأة أخرى (55 عاما)، وكلتيهما من سكان منطقة الشمال.

واقتادت الشرطة المشتبه بها للتحقيق بالإضافة إلى شخص آخر تواجد في المكان.