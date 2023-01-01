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حزب الله ينفي تقارير اسرائيلية بشأن صحة السيد نصر الله

الإثنين 02 يناير 2023 08:21 ص / بتوقيت القدس +2GMT
حزب الله ينفي تقارير اسرائيلية بشأن صحة السيد نصر الله



القدس المحتلة / سما /

 نفى مصدر مطلع في "حزب الله" اللبناني، الشائعات التي نشرها بعض وسائل الإعلام الإسرائيلية حول صحة الأمين العام لحزب الله حسن نصرالله، مؤكدا أنه في صحة كاملة ويتماثل للشفاء بعد إصابته بفيروس إنفلونزا.

ونقلت وكالة الأنباء الإيرانية "إرنا" عن المصدر المطلع، قوله إن "ما حصل للسيد نصر الله هو إصابة بفيروس إنفلونزا مما تسبب بمشاكل في صوته وصعب عليه إلقاء الخطاب المقرر يوم الجمعة الماضي".

وشدد المصدر على أنه "سيلقي خطاباً في الذكرى السنوية الثالثة لاستشهاد قائد قوة القدس الفريق قاسم سليماني ورفاقه المقرر يوم الثلاثاء المقبل".

وكانت وسائل الإعلام الإسرائيلية، نشرت أخبار حول تدهور صحة نصرالله ودخوله في قسم الطوارئ للمستشفى

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