شهيدان وخروج مطار دمشق عن الخدمة في عدوان إسرائيلي على سوريا

دمشق/سما/

أفادت وكالة "سانا" بأن الدفاعات الجوية السورية تتصدى لعدوان إسرائيلي على محيط دمشق.

وذكرت قناة "وزارة الإعلام السورية" عبر "تلغرام" أن "المضادات الأرضية والدفاعات الجوية تتصدى لعدوان إسرائيلي بمحيط دمشق وتسقط عددا من صواريخ العدوان".

و لاحقا نقلت سانا عن مصدر عسكري سوري قوله:" حوالي الساعة 2:00 من فجر هذا اليوم نفذ العدو الإسرائيلي عدوانا جويا برشقات من الصواريخ من اتجاه شمال شرق بحيرة طبريا مستهدفا مطار دمشق الدولي ومحيطه ، وأدى العدوان إلى استشهاد عسكريين اثنين وإصابة اثنين آخرين بجروح ووقوع بعض الخسائر المادية ، وخروج مطار دمشق الدولي عن الخدمة .