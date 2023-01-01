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وسط اشتباكات مسلحة

إصابتان.. الاحتلال يقتحم جنين تمهيداً لهدم منزلي منفذي "كمين الجلمة" (فيديوهات)

الأحد 01 يناير 2023 11:34 م / بتوقيت القدس +2GMT
إصابتان.. الاحتلال يقتحم جنين تمهيداً لهدم منزلي منفذي "كمين الجلمة" (فيديوهات)



جنين/سما/

 أصيب شابان، مساء اليوم الأحد، خلال اقتحام قوات الاحتلال الإسرائيلي بلدة كفر دان غرب جنين، شمال الضفة الغربية.

وبحسب مصادر طبية، فإن الإصابات تراوحت ما بين الطفيفة والمتوسطة ونقلت للعلاج.

وبحسب شهود عيان، فإن قوات الاحتلال حاصرت البلدة ومداخلها، واحتلت عددًا من المنازل.

وشهدت البلدة ومحيطها اشتباكات مسلحة بين مجموعات المقاومة وقوات الاحتلال، كما شهدت مواجهات عنيفة مع الشبان الغاضبين.

واقتحمت قوات الاحتلال منزلي الشهيدين عبد الرحمن وأحمد عابد منفذي عملية "كمين الجلمة"، والتي قتل خلالها ضابط إسرائيلي قبل عدة أشهر، تمهيداً لهدم المنزلين.

    

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