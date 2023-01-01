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صورة: بلدية غزة تطلق حملة تسهيلات مالية للعام 2023

الأحد 01 يناير 2023 09:10 م / بتوقيت القدس +2GMT
صورة: بلدية غزة تطلق حملة تسهيلات مالية للعام 2023



غزة/سما/

أعلنت بلدية غزة اليوم الأحد، عن إطلاق حملة تسهيلات مالية للعام الجديد 2023 تستهدف كافة شرائح المجتمع.

وذكرت البلدية أن تلك التسهيلات مقسمة لعدة أقسام، أولها، للملتزمين بالسداد أولاً بأول، حيث سيتم اعفائهم مرتين في العام؛ بقيمة متوسط 5 فواتير سابقة عن كل مرة.

وأشارت إلى أن القسم الثاني سيشمل رسوم الخدمات، حيث سيتم خصم 25% على المبالغ المستحقة على إجمالي الفاتورة حتى يونيو 2021، مقابل الالتزام بتسديد الفاتورة حتى ثلاث سنوات متتالية.

والقسم الثالث يشمل رسوم التنظيم، بحيث سيكون هناك خصم 10% في حال الدفع النقدي، في حال التقسيط خصم 5%، بحيث يتم دفع 30% والباقي بحد أقصى 6 أقساط شهرية متتالية.

وبينت البلدية أن القسم الرابع من التسهيلات يشمل خصم 30% على رسوم الحرف، حتى نهاية شهر فبراير 2023.

كما تشمل التسهيلات إتاحة تسديد رسوم الخدمات من المستحقات، على أن يكون الاشتراك خاص بالموظف نفسه أو أقاربه من الدرجة الأولى.

ودعت البلدية كافة المواطنين إلى الاستفادة من الحملة الجديدة، وتسوية أوضاعهم المالية.



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#بلدية غزة

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