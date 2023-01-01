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انجاز مهمة إنارة قرب جسر وادي غزة

الأحد 01 يناير 2023 08:05 م / بتوقيت القدس +2GMT
انجاز مهمة إنارة قرب جسر وادي غزة



غزة/سما/

أعلنت شركة توزيع الكهرباء في قطاع غزة، اليوم الأحد، أنها أنجزت مهمة إنارة منطقة واقعة قرب "جسر وادي غزة".

وقالت الشركة في تصريحٍ صحفي: "تمكنت طواقم الشركة اليوم الأحد الموافق 1/1/2023م من إنجاز مهمة إنارة المنطقة الواقعة ما بين جسر وادي غزة البحري ومدخل مدينة الأسرى على امتداد شارع الرشيد".


وأضافت: "تأتي هذه المبادرة من كهرباء غزة استجابة لعدد من مطالبات المواطنين في تلك المنطقة واستكمالاً لإنجاز الشركة السابق في إنارة شارع صلاح الدين وشارع الرشيد الساحلي".


وتابعت: "قد جاءت المبادرة بالتعاون مع بلدية الزهراء للمساهمة فى ايجاد وتوفير بيئة مرورية آمنة ودعم صمود صيادي الأسماك في تلك المنطقة".

#شركة الكهرباء بغزة

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