انجاز مهمة إنارة قرب جسر وادي غزة

غزة/سما/

أعلنت شركة توزيع الكهرباء في قطاع غزة، اليوم الأحد، أنها أنجزت مهمة إنارة منطقة واقعة قرب "جسر وادي غزة".

وقالت الشركة في تصريحٍ صحفي: "تمكنت طواقم الشركة اليوم الأحد الموافق 1/1/2023م من إنجاز مهمة إنارة المنطقة الواقعة ما بين جسر وادي غزة البحري ومدخل مدينة الأسرى على امتداد شارع الرشيد".



وأضافت: "تأتي هذه المبادرة من كهرباء غزة استجابة لعدد من مطالبات المواطنين في تلك المنطقة واستكمالاً لإنجاز الشركة السابق في إنارة شارع صلاح الدين وشارع الرشيد الساحلي".



وتابعت: "قد جاءت المبادرة بالتعاون مع بلدية الزهراء للمساهمة فى ايجاد وتوفير بيئة مرورية آمنة ودعم صمود صيادي الأسماك في تلك المنطقة".