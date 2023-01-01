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نقابة المحامين تعلن تعليق العمل أمام المحاكم غداً الاثنين

الأحد 01 يناير 2023 07:56 م / بتوقيت القدس +2GMT
نقابة المحامين تعلن تعليق العمل أمام المحاكم غداً الاثنين



رام الله/سما/

أعلنت نقابة المحامين الفلسطينيين، مساء اليوم الأحد، تعليق العمل أمام محاكم الجنايات على اختلاف أنواعها، ابتداءً من صباح يوم غدٍ الإثنين الموافق 2/1/2023 وحتى نهاية يوم عمل الخميس الموافق 5/1/2023.

وأضافت النقابة في بيان لها: "يستثنى من تعليق العمل طلبات تمديد التوقيف وإخلاءات السبيل والإجراءات المتعلقة بالمدد القانونية".

وأكدت أن المجلس سيبقى في حالة انعقاد دائم لمتابعة التطورات والمستجدات.

وجاء قرار النقابة استمراراً لموقفها الرافض لقرار مجلس الوزراء بشأن تعديل جدول رسوم المحاكم،

وبالنظر لعدم التوصل حتى تاريخه لأية حلول جدية مع حكومة تكفل الحفاظ على حق المواطنين المتساوي في الوصول للعدالة تحت مظلة مبدأ مجانية التقاضي.

#نقابة المحامين

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