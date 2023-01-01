في رسالة مباشرة لـ"إسرائيل".. الإعلام الحربي لحزب الله ينشر فيديو: "قسماً قادرون.. سنعبر"

بيروت/سما/

نشر الإعلام الحربي في المقاومة الإسلامية في لبنان - حزب الله، اليوم الأحد، فيديو تحت عنوان "قسماً قادرون.. سنعبر"، في رسالة مباشرة للاحتلال الإسرائيلي، أرادت المقاومة أن تفتتح بها العام الجديد.

ويحاكي الفيديو سيناريو اقتحام المقاومين للأراضي المحتلة، بعد إحداث ثغرة في الجدار الإسمنتي بين لبنان والأراضي المحتلة. ويوضح كيف نجح المقاومون في التسلل إلى الداخل المحتل، حيث تدور اشتباكات مع جنود الاحتلال.

ويبرز الفيديو سيناريو الاشتباكات، واستهداف جنود الاحتلال، واقتحام مواقعه، بحيث تكون البداية من الحدود الشمالية، لتنتهي عند شواطئ بحر فلسطين.

ويلجأ حزب الله من خلال إعلامه الحربي، إلى بث مشاهد، تندرج في إطار الحرب النفسية، مع الاحتلال الإسرائيلي، ففي تموز/ يوليو الماضي، نشر فيديو أظهر إحداثيات منصات استخراج الغاز على ساحل فلسطين المحتلة، في رسالة واضحة إلى الاحتلال الإسرائيلي. وحملت المشاهد التي بثها الإعلام الحربي عنوان: "في المرمى، واللعب بالوقت غير مفيد".