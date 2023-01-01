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الأوقاف بغزة تتحدث عن آخر مستجدات موسم الحج لعام 2023

الأحد 01 يناير 2023 06:34 م / بتوقيت القدس +2GMT
الأوقاف بغزة تتحدث عن آخر مستجدات موسم الحج لعام 2023



غزة/سما/

أكد مدير عام الحج والعمرة في وزارة الأوقاف بغزة، عادل صوالحه أن الوزارة أصبحت جاهزة من أجل بدء التسجيل لموسم الحج هذا العام.

وتوقع "صوالحة" في تصريحه لـ"الرأي" مساء اليوم الأحد، أن يتم بدء التسجيل لأداء الفريضة مع نهاية شهر يناير الجاري، عقب توقيع البرتوكول الخاص بالموسم مع السلطات السعودية.

وقال: "نحن كوزارة انتهينا من إعداد الخطط والآليات الخاصة بالتسجيل وإجراء القرعة للحجاج هذا العام، وننتظر توقيع البروتكول الخاص في البعثات للاطلاع على الشروط والأعداد الممنوحة لنا".

وأضاف "هناك نحو 550 شخصاً متبقين من نظام الجدولة الخاص بالحج، سيكون لهم الأولوية هذا العام، حيث سيتم استثناء هذا العدد من الحصة التي سيتم منحها لقطاع غزة ومن ثم عمل القرعة".

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