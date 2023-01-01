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دولة عربية تطلق قمرها الاصطناعي الأول الثلاثاء

الأحد 01 يناير 2023 05:46 م / بتوقيت القدس +2GMT
دولة عربية تطلق قمرها الاصطناعي الأول الثلاثاء



وكالات/سما/

ينطلق القمر الاصطناعي الكويتي الأول "كويت سات 1" على متن صاروخ فضائي من منصة بفلوريدا، بعد غد الثلاثاء.


ونقلت وكالة الأنباء الكويتية "كونا" اليوم الأحد، عن مدير العمليات بالمشروع الوطني للقمر الأصطناعي الأول الدكتور أحمد الكندري قوله إنه بعد نحو 4 ساعات ودقيقتين من الإطلاق يرسل القمر أول إشارة للمحطة الأرضية في جامعة الكويت، وهي إشارة تشمل نسبة البطارية وبيانات متعلقة بصحة جاهزية أنظمته وأجهزته، بعدها يبدأ العمل في المحطة الأرضية ويتركز بالقيام بالاختبارات المطلوبة وتجهيز القمر للقيام بدوره ومهمته المطلوبة.


وأوضح أن القمر سيدور حول الأرض وبه كاميرا عالية الدقة ترسل صوراً إلى الكويت ليتم تحليلها من فريق التطبيقات حسب تخصص كل فرد فيه، فالمتخصص في علوم البحار سيتولى بحث البحر وتغير لونه والمد الأحمر والتلوث النفطي وتأثيراته وعمل أبحاث وتقارير تفيد الكويت، كما سيبحث المتخصص في الهندسة المعمارية الحالة العمرانية ليفيد الدولة والمحيط العلمي.


وأشار الكندري إلى أنه توثيقاً للتجربة الكويتية الأولى اختار القائمون على المشروع اسم "كويت سات 1" للإشارة إلى بداية رحلة ارتياد الكويت لعالم الفضاء وفتح باب الطموح أمام المزيد من الأقمار وإنشاء قطاع فضائي مستدام في الكويت.


ووفق الكندري، وصلت تكلفة هذا المشروع الحيوي إلى أكثر من مليون دولار وعمل به نحو 67 عضواً من مختلف الدرجات والتخصصات العلمية بعدد ساعات متواصلة تجاوزت الـ1000 ساعة عمل.


ولفت إلى أن المشروع شهد مشاركة واحد من أكبر مراكز الأبحاث في الإلكترونيات الدقيقة وتطوير تكنولوجيا الخلايا الشمسية في بلجيكا.

#قمر صناعي

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