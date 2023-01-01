لحظة تخطف الأنفاس.. امرأة أمريكية تدفع طفلة نحو سكة الحديد بلا رحمة (فيديو)

وكالات/سما/

أظهر مقطع فيديو انتشر عبر مواقع التواصل الاجتماعي، لحظة قيام امرأة، بدفع طفلة تبلغ 3 أعوام نحو سكة القطار، في ولاية أوريغون الأمريكية.

وأظهر الفيديو، أن الطفلة كانت تقف بهدوء بجانب والدتها على منصة Gateway Transit Center" MAX" في مدينة بورتلاند في ولاية أوريغون، شمال غرب الولايات المتحدة، عندما وقعت الحادثة.

وألقت الشرطة الأمريكية القبض على، بريانا ليس وركمان، البالغة من العمر 32 عاما، ووجهت لها تهما عدة منها الاعتداء، وإعاقة عمل وسائل النقل العام، والسلوك غير المنضبط، وتعريض حياة طفلة للخطر بشكل متهور في مكان عام.

وأوضح المدعي العام في الولاية، أن وركمان كانت تجلس خلف الأم وابنتها عندما اندفعت فجأة، ودفعت الطفلة بقوة إلى الأمام، مشيرا إلى أن الطفلة كانت تقف بهدوء إلى جانب والدتها، ولم تقدم على أي تصرف يستفز المرأة، للقيام بذلك الهجوم الوحشي.

وأضاف المدعي العام، أن المتواجدين هرعوا لإنقاذ الطفلة التي سقطت على وجهها فوق السكة الحديدية وحجارة الرصيف، بينما عادت وركمان لتجلس مكانها بكل هدوء.

وأبلغت والدة الطفلة، في وقت لاحق أن ابنتها تعاني من صداع شديد، وظهور علامة حمراء على جبينها.