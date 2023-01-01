  1. الرئيسية
  2. أخبار فلسطين

منصور يتحدث عن الخطوة التالية بعد التصويت الأممي لصالح قرار حول "ماهية الاحتلال"

الأحد 01 يناير 2023 03:34 م / بتوقيت القدس +2GMT
منصور يتحدث عن الخطوة التالية بعد التصويت الأممي لصالح قرار حول "ماهية الاحتلال"



رام الله/سما/

 قال مندوب فلسطين الدائم في الأمم المتحدة رياض منصور، إن الخطوة التالية بعد اقرار الجمعية العامة بالأغلبية التوجه للمحكمة الدولية لأخذ رأي استشاري في ماهية الاحتلال الإسرائيلي، تتمثل بعقد لقاء مع الدائرة القانونية بالمحكمة الاسبوع المقبل حول جمع المواد والوثائق والدراسات التي تجمعها الدائرة لتزويدها لها، بعد أن يبعث الأمين العام للامم المتحدة رسالة لكاتب المحكمة حول قرار الجمعية العامة والبدء بتنفيذه.

وأضاف منصور في حديث لصوت فلسطين؛ اليوم الأحد، أن محكمة العدل الدولية ستبحث الآثار القانونية المترتبة على تواصل إحتلال أرضنا وحرمان شعبنا من حقوقه وكل ما هو متعلق بالاستيطان والضم وهدم المنازل.

وأشار إلى عقد جلسة مفتوحة لمجلس الأمن أواخر الشهر الجاري لبحث آخر المستجدات.

#رياض منصور

الأكثر قراءة اليوم

توقعات ميشال حايك 2023 عن ما سيحدث في فلسطين وبعض الدول العربية واسرائيل

أسعار المحروقات والغاز في فلسطين لشهر 01/2023

قناة عبرية: هكذا تستعد السلطة لرد إسرائيلي عقابي على التصويت في الأمم المتحدة

خلال حفل ذكرى انطلاقة حركة فتح الـ58 بغزة.. حلس يؤكد على جملة قضايا

الكشف عن شرط زيلينسكي مقابل تصويت أوكرانيا ضد قرار خاص بفلسطين في الأمم المتحدة

أول رد من نتنياهو على اعتماد الأمم المتحدة طلب رأي العدل الدولية حول "ماهية الاحتلال"

كوهين يهاجم قرار الأمم المتحدة بشأن احتلال الأراضي الفلسطينية

الأخبار الرئيسية

وزير الإسكان الإسرائيلي الجديد: حل مشكلة السكن بـ"إسرائيل" موجود بالضفة

323280508_460014059488063_7543126633151845214_n

تفاصيل اتصال هاتفي بين السيسي ونتنياهو

آخر مستجدات صرف شيكات الشؤون الاجتماعية

2023-01-01_08-45-15_485809

كيف ستنتقم إسرائيل؟.. وكيف خدع الرئيس الأوكراني نتنياهو في كواليس التصويت بالأمم المتحدة؟

منها سحب VIP.. اسرائيل تحضر "سلة عقوبات" ضد الفلسطينيين

اعلان سما رسائل
الاتصالات الفلسطينية
اعلان عائم