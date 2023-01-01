  1. الرئيسية
  2. أخبار فلسطين

مستوطنون يقتحمون مخزنا زراعيا ويدمرون محتوياته في شوفة جنوب شرق طولكرم

الأحد 01 يناير 2023 01:44 م / بتوقيت القدس +2GMT



طولكرم / سما /

دمر مستوطنون، اليوم الأحد، محتويات مخزن زراعي في قرية شوفة جنوب شرق طولكرم للمرة الثانية خلال أسبوع.

وقال مالك المخزن المزارع تحسين حامد، إنه تفاجأ صباح اليوم وبعد وصوله لأرضه المحاذية لمستوطنة "أفني حيفتس"، بتدمير مستوطنين لمحتويات المخزن وتخريب المعدات الزراعية داخله.

وأشار إلى أن هذا الاعتداء هو الثاني خلال أسبوع، حيث تعرض هذا المخزن لاعتداء مماثل، عدا عن الاعتداءات المتكررة من قبل المستوطنين خلال هذا العام ، في الوقت الذي يقتحمون الأراضي الزراعية التابعة للقرية، ويطلقون أغنامهم، ويمنعون المزارعين من رعي المواشي، ويجبرونهم على مغادرتها، تحت تهديد السلاح.

#طولكرم #مستوطنون #قرية شوفة

الأكثر قراءة اليوم

توقعات ميشال حايك 2023 عن ما سيحدث في فلسطين وبعض الدول العربية واسرائيل

خلال حفل ذكرى انطلاقة حركة فتح الـ58 بغزة.. حلس يؤكد على جملة قضايا

الكشف عن شرط زيلينسكي مقابل تصويت أوكرانيا ضد قرار خاص بفلسطين في الأمم المتحدة

أول رد من نتنياهو على اعتماد الأمم المتحدة طلب رأي العدل الدولية حول "ماهية الاحتلال"

كوهين يهاجم قرار الأمم المتحدة بشأن احتلال الأراضي الفلسطينية

قناة عبرية: هذا ما سيفعله نتنياهو لمنع تفجر الأزمات مع الإدارة الأمريكية

أسعار صرف العملات

الأخبار الرئيسية

2023-01-01_08-45-15_485809

كيف ستنتقم إسرائيل؟.. وكيف خدع الرئيس الأوكراني نتنياهو في كواليس التصويت بالأمم المتحدة؟

منها سحب VIP.. اسرائيل تحضر "سلة عقوبات" ضد الفلسطينيين

التوتر يخيم على مراسم تبادل الوزراء الاسرائيليين

توقعات ميشال حايك 2023 عن ما سيحدث في فلسطين وبعض الدول العربية واسرائيل

قناة عبرية: هكذا تستعد السلطة لرد إسرائيلي عقابي على التصويت في الأمم المتحدة

اعلان سما رسائل
الاتصالات الفلسطينية
اعلان عائم