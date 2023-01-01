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حماس : "إسرائيل" غير جادة في إتمام صفقة تبادل للأسرى

الأحد 01 يناير 2023 01:16 م / بتوقيت القدس +2GMT
حماس : "إسرائيل" غير جادة في إتمام صفقة تبادل للأسرى



رام الله / سما /

أكد عضو المكتب السياسي لحركة حماس،زاهر جبارين، اليوم الأحد، أن "إسرائيل" ليست جادة في إبرام صفقة تبادل أسرى لعدم استجابتها للمبادرات التي طرحت برعاية عديد من الأطراف، منهم الأشقاء المصريين والقطريين والأمم المتحدة وغيرهم من الوسطاء.

وشدد جبارين، وهو مسؤول ملف الأسرى والشهداء في حركة حماس، في مقابلة مع قناة “الغد”، على أن قضية الأسرى أولوية قصوى، وأنها على جدول الأعمال بشكل يومي، قائلا: “إن قضية الأسرى وتحرير الأسرى لربما تكون عنوان المعركة القادمة مع الاحتلال”.

وتابع جبارين: “قرارنا واضح وقطعنا عهدا والتزاما على أنفسنا بالعمل على تحرير أسرانا مهما كلف ذلك من ثمن”.

ويقبع في سجون الاحتلال 4700 أسير فلسطيني بينهم مرضى وأصحاب أحكام عالية بالمؤبد، بينهم 29 أسيرة، و150 طفلا وقاصرا و850 معتقلا إداريا.

#حماس #صفقة تبادل الأسرى

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