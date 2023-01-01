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حسام حبيب يكشف حقيقة تعديه بالضرب على شيرين عبد الوهاب

الأحد 01 يناير 2023 01:15 م / بتوقيت القدس +2GMT
حسام حبيب يكشف حقيقة تعديه بالضرب على شيرين عبد الوهاب



وكالات / سما /

نفى الفنان حسام حبيب صحة الأخبار المتداولة، بشأن حدوث خلاف جديد، مع زوجته الفنانة شيرين عبد الوهاب، خلال وجودهما في العاصمة اللبنانية بيروت، تطور إلى مشاجرة تعدى فيها بالضرب عليها؛ ما استدعى تدخل أفراد الأمن، مطالباً جمهورهما بالابتعاد عما وصفه بمصادر "الأخبار الصفراء".

وأكد حسام حبيب، في تصريح لبرنامج "ET بالعربي" أن كل الأخبار المتداولة ما هي الا شائعات سخيفة وغير صحيحة بالمرة، وأن علاقته بــ شيرين في أفضل حال، وكل الشائعات المتداولة على السوشيال ميديا يعرف مصدرها ومن وراءها.

وأضاف حسام في تصريحاته: "الخبر مش صح، وكدب طبعاً، وبنحضر لشغل كتير الفترة الجاية، وبطلب من الناس تبطل تسمع للصحافة الصفراء. منهم لله. ناس مريضة".

يُذكر أن رحلة شيرين عبد الوهاب وزوجها حسام حبيب شهدت الكثير من المواقف المثيرة للجدل دفعت شيرين لتصدر تريند مواقع التواصل الاجتماعي ومحرك البحث غوغل، خاصة بعد تداول مقاطع فيديو لها مع زوجها حسام حبيب، في أثناء سهرهما في أحد أماكن السهر في العاصمة اللبنانية بيروت، وهي تدخن التبغ، كما تم تداول مقطع فيديو آخر، كانت تقف أعلى كرسي وترقص بطريقة هستيرية.

#شيرين عبد الوهاب #حسام حبيب #الضرب

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