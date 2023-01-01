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الفنانة المصرية وفاء سالم تعلن اعتزالها التمثيل - فيديو

الأحد 01 يناير 2023 01:14 م / بتوقيت القدس +2GMT
الفنانة المصرية وفاء سالم تعلن اعتزالها التمثيل - فيديو



وكالات / سما /

أعلنت الفنانة وفاء سالم، عن اعتزالها للفن والابتعاد عن الساحة الفنية بشكل نهائي، دون توضيح سبب اعتزالها، ولكنها وعدت محبيها بالكشف عن السبب الحقيقي خلال الفترة القادمة.


جاء ذلك من خلال مقطع فيديو نشرته عبر قناتها الرسمية على " يوتيوب"، قائلة من خلاله " كان في قرار بيروح وييجي في عقلي، زمان كنت مترددة ولكن حاليا لا، وهو قرار اعتزال التمثيل، وفي الفيديوهات اللي جاية هقول الاسباب وفي كمان قررات مهمة هقولها تباعاً وهرد على أسئلتكم وهنتبادل كل الحاجات اللي بتحبوها".


وعبرت عن حبها وامتنانها الشديد لكل من سأل عليها في أزمتها الصحية الأخيرة، بعدما انتشرت صورتها على منصات التواصل الاجتماعي قائلة في مقطع الفيديو ، "كلموني ناس من كل الدول العربية، وتليفوني مبطلش رن والناس كانت قلقانة عليا من قلبها".

جدير بالذكر، أن الفنانة وفاء سالم أجرت عملية تجميل فاشلة في وجهها مما عرضها للكثير من المضاعفات، الأمر الذي دفعها لإجراء عمليات أخرى لتصحيح فشل العملية الأولى وهذا ما نجحت به في النهاية.


وعرفت "وفاء سالم" منذ ظهورها في فيلم "النمر الأسود" بملامحها الملائكية، وأسلوبها الأنثوي الرقيق، حتى أصبحت من بين أيقونات الجمال في جيلها، ولاسيما بعد ظهورها الأول إلى جانب الفنان الراحل "أحمد زكي"، وتعود أصول "وفاء سالم" إلى مدينة حلب السورية، حيث ولدت وتخرجت في الجامعة هناك، ثم سافرت إلى القاهرة للالتحاق بالمعهد العالي للسينما، التقت هناك المخرج عاطف سالم، والذي رشحها لبطولة فيلم "النمر الأسود" أمام "أحمد زكي". وأصبح دورها بالفيلم علامة فارقة نظراً لرقتها، حيث خطفت الأنظار حينها بجمالها وملامحها الهادئة.

 

 

#الفنانة المصرية #وفاء سالم #الفن #الاعتزال #التمثيل

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