أضرار عادة قضم الأظافر باستمرار وكيفية تجنبها

وكالات / سما /

قضم أظافرك عادة سيئة تنبع من الأعصاب أو الملل، تحمل أظافرك الجراثيم - خاصةً تحت الظفر، لذا ، فإن قضم أظافرك ليس صحيًا لحالة الظفر أو فمك، بدلاً من مضغ أظافرك لإزالة عقبة أو مسمار معلق، استخدم المقص، بمجرد التخلص من عادة قضم أظافرك ، ستبدأ في رؤية تغيير إيجابي في نموها ومظهرها، وفقا لموقع " clevelandclinic".

متى يكون قضم الأظافر مشكلة تحتاج إلى عناية طبية؟

إذا تسبب قضم الأظافر في أذى جسدي وضيق نفسي، فإن العلاج المهني ضروري، عادة ، يعرف الشخص أن السلوك يمثل مشكلة ، لكن لا يمكنه التحكم فيه بمفرده، من المهم طلب المساعدة إذا كان السلوك يؤثر على الصحة العقلية والجسدية:-

تلف الظفر أو الجلد المحيط.

عدوى بكتيرية .

مخاوف الأسنان.

الأضرار النفسية.

ماذا وراء قضم الأظافر؟

بالنسبة لمعظم الناس، يعتبر قضم الأظافر أمرًا عرضيًا، عندما لا يستطيع الناس إيقاف السلوك بمفردهم ، يعتبره الأطباء نوعًا من السلوك المتكرر الذي يركز على الجسم ، تشير قضم الأظافر المزمن باسم بلع الظفر ولا نفهم السبب تمامًا (على الرغم من أنه قد يكون هناك مكون وراثي). الأشخاص الذين يعانون من هذه الحالات غالبًا ما يعانون من التهاب الحلق وأيضًا:

اضطراب فرط الحركة ونقص الانتباه (ADHD):فرط النشاط والاندفاع ، بالإضافة إلى صعوبة الانتباه.

اضطراب التحدي المعارض: التحدي والعصيان تجاه أصحاب السلطة.

اضطراب قلق الانفصال: القلق المفرط عند الانفصال عن أشخاص معينين أو حيوانات أليفة.

متلازمة توريت: حركات وأصوات لا إرادية.

مثبطات اللهب المبرومة الأخرى: نتف الجلد المزمن ، نتف الشعر ، عض الخد وطحن الأسنان.

كيف تتوقف عن قضم الأظافر؟

يصنف الأطباء قضم الأظافر المزمن كنوع من اضطراب الوسواس القهري لأن الشخص يجد صعوبة في التوقف، غالبًا ما يرغب الناس في التوقف والقيام بمحاولات متعددة للإقلاع عن التدخين دون نجاح، لا يستطيع الأشخاص المصابون ببلع الفطريات إيقاف السلوك بمفردهم ، لذلك ليس من الفعال إخبار أحد أفراد أسرته بالتوقف، بينما تريد الأفضل بالنسبة لهم ، فإن التوبيخ يعزز فقط مشاعرهم بأنهم معيبون، بالجهود المتكررة والرعاية الذاتية ، يمكن للناس الاقتراب من الشفاء، نوصي عادةً باتباع نهج علاجي مركب يتضمن:

العلاج السلوكي: يمكن أن يساعد العلاج في التخلص من المشاعر السلبية التي غالبًا ما تصاحب قضم الأظافر، يمكن أن يساعد أيضًا في زيادة الوعي بالمحفزات والمحفزات التي تشعر بها، في بعض الحالات ، يكون التدريب على عكس العادة أو العلاج بالتنويم المغناطيسي فعالين.

الرعاية الذاتية والاسترخاء: تساعدك الرعاية الذاتية - الوجبات المنتظمة ، والمزيد من الحركة ، والنوم الوفير - على الشعور بمزيد من الهدوء والثقة والمرونة ، مما يمنحك القوة للتعافي، قضم الأظافر يلبي رغبة قوية ، لذلك لتهدئة العقل وتخفيف التوتر الناجم عن الرغبة ، نوصي بالتأمل واليوميات واليوجا.

الدعم الاجتماعي: التحدث إلى صديق الدعم عندما تشعر بالحاجة إلى قضم أظافرك يمكن أن يساعدك في تجاوز اللحظة العصيبة.

علاج أي اضطرابات نفسية: قد يحتاج الأشخاص المصابون بقضم الأظافر المزمن إلى أدوية أو علاج سلوكي لمعالجة حالة ذات صلة.