خلال 2022.. تيليغرام يتقدم وواتس أب يفقد قوته

وكالات / سما /

تُظهر التحليلات التقنية والإلكترونية، تضاعف عدد مرات تنزيل برنامج Telegram messenger خلال الأعوام الثلاثة الماضية، تزامنًا مع فقد "واتس أب" قوته؛ بصفته تطبيقًا منافسًا رئيسيًا.

وأفادت دراسة أجراها Sensor Tower، أنه تم في الأرباع الثلاثة الأولى من عام 2019 تنزيل Telegram أكثر من 30 مليون مرة، وفي الأرباع الثلاثة الأولى من عام 2022 تم تنزيله حوالي 60 مليون مرة.

وأضافت: "مع ذلك فإن WhatsApp يفقد شعبيته في أوروبا؛ وفي عام 2019، تم تنزيل برنامج الماسنجر 110 ملايين مرة، بينما لم يتجاوز عام 2022 عدد التنزيلات 60 مليونا".

وتشير بوابة BFM أيضًا إلى أنه على الرغم من أن Telegram لا يعتبر بعد ماسنجرًا رائدًا من حيث العدد الإجمالي للتنزيلات، فإن الدراسة تصفه بأنه "الشبكة الاجتماعية الأسرع نموًا" على مدار فترة الأعوام الثلاثة.

والسبب الرئيسي لهذه النزعة الديناميكية هو أن WhatsApp يواجه مشاكل خطيرة في التحديثات والابتكارات، بينما يعمل Telegram بنشاط على تطوير نظامه الأساسي الخاص وتقديم ميزات تجذب المستخدمين الجدد.

وعلى سبيل المثال برنامج Telegram Premium، وقد صار" تيليغرام" يحظى بسمعة النظام الأساسي الآمن والسري.

ووفقًا لبعض التقديرات، فإن Telegram ستحتل عام 2023 المرتبة الثانية بعد TikTok بين التطبيقات الأسرع نموا في العالم.