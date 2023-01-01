  1. الرئيسية
  2. أخبار فلسطين

الخارجية: تنكر نتنياهو لحقيقة وجود الاحتلال صفعة للدول التي تتمسك بحل الدولتين

الأحد 01 يناير 2023 12:36 م / بتوقيت القدس +2GMT
الخارجية: تنكر نتنياهو لحقيقة وجود الاحتلال صفعة للدول التي تتمسك بحل الدولتين



رام الله / سما /

قالت وزارة الخارجية والمغتربين، إن تنكر رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو لحقيقة وجود الاحتلال صفعة للدول التي تتمسك بحل الدولتين.

واعتبرت الخارجية في بيان لها، اليوم الأحد، أن موقف نتنياهو صفعة للدول التي تتغنى بتمسكها بحل الدولتين ومبادئ حقوق الإنسان، وتغرق في ازدواجية معايير مقيتة وتوفر الحماية للاحتلال في المحافل الدولية.

وكان نتنياهو وفي رده على قرار الجمعية العامة للأمم المتحدة حول ما هية الاحتلال، عبر عن مواقفه المعادية للسلام، مستخفا بآليات عمل الشرعية الدولية القائمة على القانون الدولي وميثاق الأمم المتحدة، التي تنص صراحة على حق الشعوب في تقرير مصيرها بيدها بعيدا عن الاحتلال والاستعمار، متفاخرا بانكاره المستمر لحقيقة وجود الاحتلال وما ينتج عنه من انتهاكات وجرائم ترتقي لمستوى جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية.

#وزارة الخارجية #حل الدولتين #نتنياهو

الأكثر قراءة اليوم

توقعات ميشال حايك 2023 عن ما سيحدث في فلسطين وبعض الدول العربية واسرائيل

الكشف عن شرط زيلينسكي مقابل تصويت أوكرانيا ضد قرار خاص بفلسطين في الأمم المتحدة

خلال حفل ذكرى انطلاقة حركة فتح الـ58 بغزة.. حلس يؤكد على جملة قضايا

أول رد من نتنياهو على اعتماد الأمم المتحدة طلب رأي العدل الدولية حول "ماهية الاحتلال"

موقع عبري: "مصطلح جديد" يكشف تغييراً جذرياً في السياسة الإسرائيلية تجاه المناطق الفلسطينية

كوهين يهاجم قرار الأمم المتحدة بشأن احتلال الأراضي الفلسطينية

قناة عبرية: هذا ما سيفعله نتنياهو لمنع تفجر الأزمات مع الإدارة الأمريكية

الأخبار الرئيسية

2023-01-01_08-45-15_485809

كيف ستنتقم إسرائيل؟.. وكيف خدع الرئيس الأوكراني نتنياهو في كواليس التصويت بالأمم المتحدة؟

منها سحب VIP.. اسرائيل تحضر "سلة عقوبات" ضد الفلسطينيين

التوتر يخيم على مراسم تبادل الوزراء الاسرائيليين

توقعات ميشال حايك 2023 عن ما سيحدث في فلسطين وبعض الدول العربية واسرائيل

قناة عبرية: هكذا تستعد السلطة لرد إسرائيلي عقابي على التصويت في الأمم المتحدة

اعلان سما رسائل
الاتصالات الفلسطينية
اعلان عائم