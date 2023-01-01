الشرطة تقبض على أحد أبرز تجار المخدرات في جنين

جنين / سما /

قبضت الشرطة، اليوم الأحد، وبإسناد من الأمن الوطني، على أحد أبرز تجار المخدرات في مدينة جنين، وبحوزته قرابة نصف كغم من مواد يشتبه أنها مخدرة.

وذكـرت الشرطـة، في بيان، "... بعد ورود معلومات للفرع عن حيازة أحدهم لمواد مخدرة في منزله، وهو من أصحاب السوابق بالاتجار بهذه المواد، تحركت على الفور قوة من الفرع وبمساندة من الشرطة الخاصة والأمن الوطني لمكان تواجده بعد الحصول على إذن تفتيش من النيابة العامة حسب الأصول، وتم القبض على المشتبه فيه، وضبطت بحوزته 445.4 غم من مادة يشتبه أنها مخدرة من نوع القنب الهندي المصنع، وحبوب الكستازي.

وأشارت إلى أنها تحفظت على المشتبه فيه، والتحرز على المضبوطات، لاستكمال الإجراءات القانونية اللازمة بحقه أصولا.