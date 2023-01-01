رام الله / سما /

فيما يلي أبرز عناوين الصحف الإسرائيلية (يديعوت أحرونوت، معاريف، هآرتس)، الصادرة اليوم الأحد.

* "يديعوت أحرنوت":

- الغلاء في إسرائيل: رفع أسعار الكهرباء بـ 8.2%، والماء 3.5%، والأرنونة 3%، وأيضا ارتفاع أسعار المواد الغذائية

- الأمم المتحدة ضد إسرائيل: إقرار الطلب الفلسطيني لبحث شرعية الاحتلال الإسرائيلي في محكمة العدل الدولية

- الفلسطينيون يحتفلون وأبو ردينة: ستتحمل إسرائيل المسؤولية عن جرائمها ضد أبناء شعبنا

- نتنياهو: قرار الأمم المتحدة حقير والشعب اليهودي لا يحتل بلاده والقدس العاصمة الأبدية

- سفير إسرائيل في الأمم المتحدة: الفلسطينيون رفضوا كل مبادرات السلام؟

- المواجهة الأولى بين الحكومة الجديدة والمحكمة العليا التي ستبحث التماسات ضد تعيين اريه درعي المدان جنائيا وزيرا

- حاخام مقرب من بن غفير وسموتريتش يهاجم رئيس الكنيست امير اوحاما مثلي الجنس بانه مصاب بمرض وبسببه حدثت كارثة جبل الجرمق التي قتل فيها 45 متدينا خلال الاحتفالات الدينية (حينها كان اوحنا وزيرا للأمن الداخلي)

"معاريف":

- مستقبل المناطق لن تقرره منظمات دولية

- إسرائيل لم تتفاجأ من القرار الفلسطيني ووصفوه بمرحلة إضافية لعزل إسرائيل دوليا

- قرار المحكمة ستسبب أضرارا سياسية واقتصادية ثقيلة جدا

- إسرائيل ستحاول اقناع الدول التي عارضت الاقتراح الفلسطيني بتقديم رأيها للمحكمة

- نتنياهو ولبيد والخارجية حاولوا جاهدين التأثير على نتائج التصويت لكنهم أخفقوا بذلك

- الولايات المتحدة تواصل ارسال التهاني لنتنياهو وتؤكد على حل الدولتين

- الإعلان عن البؤرة الاستيطانية "ميجرون" منطقة عسكرية مغلقة وبن غفير يهاجم وزير الأمن المنتهية ولايته بسبب ذلك وغانتس يرد: انت الآن لست من شبان الهضاب

- لعدم جاهزية الشرطة: تأجيل نقل السيطرة الأمنية على غلاف القدس من الجيش للشرطة لمدة شهر

"هآرتس":

- التسونامي لحكومة نتنياهو لن يتخطى كبار المسؤولين في الأجهزة الأمنية بسبب ضغوط الأحزاب الدينية لإلغاء قانون تجنيد طلاب المعاهد الدينية

- في أعقاب التصويت في الأمم المتحدة: الحكومة ستضطر الى اتخاذ قرار التعاون او رفض التعاون

- نوعه لندو لقضاة المحكمة في هاغ : الاحتلال الإسرائيلي ليس مؤقتا لأنه حدث منذ فترة زمنية طويلة

- رسالة جنرالات: على كل حدث على حاجز في الضفة سيتم التعامل معه من قبل ثلاثة وزارات